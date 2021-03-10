Koronavirüs ilacı Molnupiravir çalışmaları ne durumda? Molnupiravir koronavirüse çare olacak mı?

Tüm dünyada koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Salgını durdurmak ve sona erdirmek için başta aşı olmak üzere çeşitli yöntemler, bilim insanları tarafından geliştirilmeye çalışılıyor. Bu yöntemlerden bir tanesi de, Molnupiravir adı verilen ilaç. İddiaya göre Molnupiravir’in koronavirüse çare olacağı ve koronavirüsü durduracağı gündeme getirildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Derya Unutmaz, günde iki doz Molnupiravir verilen kişilerin hiçbirinde koronavirüse rastlanılmadığını söyledi. İkinci ve ardından üçüncü faz çalışmalarında da başarılı sonuç alınmasıyla birlikte ilacın kullanıma başlanacağını söyleyen Unutmaz, koronavirüse karşı çığır açacak bir gelişme olduğunu belirtti. Mayısıs ayıyla birlikte ilaç ile ilgili net bir durumun ortaya çıkacağını da söyleyen Unutmaz, ilaçın mutasyonlara karşı da etkili olacağını belirtti.