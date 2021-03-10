Koronavirüs ilacı Molnupiravir çalışmaları ne durumda? Molnupiravir koronavirüse çare olacak mı?

Tüm dünyada koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Salgını durdurmak ve sona erdirmek için başta aşı olmak üzere çeşitli yöntemler, bilim insanları tarafından geliştirilmeye çalışılıyor. Bu yöntemlerden bir tanesi de, Molnupiravir adı verilen ilaç. İddiaya göre Molnupiravir’in koronavirüse çare olacağı ve koronavirüsü durduracağı gündeme getirildi.

Gribe karşı geliştirilen Molnupiravir ilacı, koronavirüsün ortaya çıkmasının ardından koronavirüse karşı test edilmeye başlandı. Sonrasında ise ilacın hayvanlar üzerinde denendiği ve 24 saat içinde koronavirüsü etkisiz hale getirdiği söylendi. Hayvanların ardından insanlarda da denenmeye başlayan ilacın ikinci faz çalışmaları sürüyor. İnsanlar üzerinde de etkili olan ilaç, koronavirüsü büyük ölçüde etkisiz hale getiriyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Derya Unutmaz, günde iki doz Molnupiravir verilen kişilerin hiçbirinde koronavirüse rastlanılmadığını söyledi. İkinci ve ardından üçüncü faz çalışmalarında da başarılı sonuç alınmasıyla birlikte ilacın kullanıma başlanacağını söyleyen Unutmaz, koronavirüse karşı çığır açacak bir gelişme olduğunu belirtti. Mayısıs ayıyla birlikte ilaç ile ilgili net bir durumun ortaya çıkacağını da söyleyen Unutmaz, ilaçın mutasyonlara karşı da etkili olacağını belirtti.