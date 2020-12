Koronavirüs hastalık belirtileri nasıl başlar? ilk gün ve sonraki günlerde Covid19 belirtileri

Koronavirüs Semptomları Nelerdir? Koronavirüs Belirtileri Nasıl Başlıyor?

Herkes tarafından merak edilen gündem konusu Koronavirüsün belirtilerinin ne olduğudur. Koronvirüs semptomları doğru şekilde teşhis edilmesi gereklidir. Koronavirüs belirtileri sadece ateş, öksürük ve nefes darlığı olarak bilinmekteydi. Fakat ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi, koronavirüs belirtilerine 7 madde daha ekledi.

RESİM

Koronavirüsün belirtilerinin araştırılması Türkiye’de vakaların artmasından dolayı vatandaşlar tarafından belirtiler merak ediliyor. Virüsün 14 gün kuluçka süresinin olmasının yanında belirti olmasa bile bazı insanlar taşıyıcı olarak hastalığı etrafındakilere bulaştırıyor. ABD’de yapılan araştırmalarda virüsün yeni belirtilerinin olduğunu duyurdular.

Koronavirüs Belirtileri Nedir?

ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC) koronavirüs belirtilerine 7 madde eklemiştir. Koronavirüs insanlarda şimdiye kadar ateş, nefes darlığı ve öksürük olarak görülüyordu. Fakat bu belirtilere 7 tane daha eklendi.

CDC’nin belirlemiş olduğu koronavirüs semptomlarına eklenen, Ateş, Öksürük, Nefes darlığı veya nefes alma güçlüğü, Üşüme, Kas Ağrısı, Baş Ağrısı, Boğaz Ağrısı, Tat ve koku alma kaybı olarak belirlenmiştir.

Koronavirüsün İlk Belirtileri!

İlk gün ve üçüncü güne kadar soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler görülür. Bunun yanında hafif şekilde boğaz ağrısı ve baş ağrısı görülebilir. Bağışıklık sistemi zayıf olanlarda ishal ve mide bulantısı görülmektedir.

Dördüncü gün boğaz ağrısının şiddeti artar ve sesiniz boğuk boğuk çıkar. Yeme ve içmede zorluk çekilir. Hafif bir şekilde baş ağrısı ve ishal başlar.

Beşinci gün boğaz ağrısı daha da artar. Yemek yerken canınız acıyabilir. Hareket etmeniz durumunda eklemleriniz ağrır.

Altıncı gün kuru kuru öksürürsünüz ve konuşma esnasında ve yutkunurken boğazınız çok fazla ağrır. Aşırı derecede bitkin olursunuz ve mide bulantınız artar. Kısmen nefes almakta zorlanırsınız. Bunların yanında ishal ve kusma artışa geçer.

Yedinci gün ateşiniz 38 dereceye yükselir ve öksürük ile balgamınız artar. Vücut ve baş ağrısı ile beraber kusma çok şiddetlenir.

Sekizinci gün nefes alıp vermekte güçlük çekersiniz. Bununla beraber göğüs bölgenizde ağırlık hissedersiniz. Öksürük ile beraber baş ve eklem ağrıları oldukça artış gösterir. Vücut sıcaklığınız 38 derecenin üstünde seyreder.

Dokuzuncu gün Bütün belirtiler aşırı derecede artar. Yüz ve dudaklarda mavileşme görünür. Baş, eklem ve vücut ağrıları ile kusma aşırı şiddetlenir. Bu belirtilerde tıbbi yardım alınması gerekir.

Koronavirüs Bir Diğer Belirtisi de Konjonktivit Midir?

Koronavirüsün belirtilerine bir yenisi daha eklendi. Çin’deki verilerden yola çıkan doktorlar, pembe göz olarak bilinen konjoktivitin yani gözlerin beyaz ve göz kapaklarının iç kısmında zarları kaplayan bölgede kızarıklık ve iltihab oluşmasıdır. Bu belirti nadiren görülür. Doktorlar, göz doktorlarına konjonktiviti olan kişilerde gözde kızarıklık, şişme ve akıntı ile beraber öksürük, nefes darlığı, ateş ve solunum kaybı belirtilerini tespit ettikleri zaman hemen müdahale edilmesi için gerekli yönlendirme yapmalarını söylemiştir.

Koronavirüsün Bir Belirtisi Daha Gün Yüzüne Çıktı!

Koronavirüs hakkında her dakika yeni bir bilgi ortaya çıkmaya devam ediyor. Uzmanlar diş kaybının olması durumunda koronavirüsün uzun süreli etkileri arasında olduğunu ve bu durumun değerlendirilmesi gerektiğini vurguladılar. Bazı korona hastalığını geçiren kişilerde diş etinde gevşemeler meydana gelmesinden dolayı kanamalar olduğu ve diş kaybına neden olduğu açıklandı.

Koronavirüse Yakalanan Birisinin Dişi Döküldü!

The New York Times gazetesinde yer alan habere göre, New York, Voorheesville'den 43 yaşındaki Farah Khemili, bu zamana dek hiçbir zaman diş kaybı yaşamadığını belirterek, önce dişinin gevşediğini, ertesi gün de kan veya acı olmadan dişinin düştüğünü söyledi.

Koronavirüsün dolaşım sistemi üzerinde etkilerinin olduğunu söyleyen hastalarda da diş kayıpları yaşanmıştır.

Dişlerin Yerinden Çıkması Nadir Görülmekte

Utah Üniversitesi’nde Periodontist olan Dr. David Okano Dişlerin yerinden çıkması son derece nadir bir durum olduğunu söyledi.

Uzmanlar, Koronavirüsün sonuçlarında mevcut diş problemlerinin daha da kötü olacağını, özellikle hastaların akut enfeksiyonlardan kurtuldukları zaman uzun vadeli etkilerle mücadele ettiklerini belirttiler.

Bazı uzman kişiler doktorların ve diş hekimlerinin bu durumlara hazırlıklı olmalarını söylediler.

Kan damarlarının sağlığı ve hastalığını araştıran Angiogenesis Vakfı'nın Başkanı Dr. William W. Li, Şimdide hastaların koronadan iyileştikten aylar sonra yaşadıkları şaşırtıcı ve bazen engelleyici semptomların bazılarını incelemeye başladıklarını söyledi.