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Koronavirüs hastalığının etkileri insanlara göre değişiyor! Bilim insanları açıkladı

Dünyanın her bölgesini etkisi altına almış olan covid-19 pandemisinin sır perdesi yavaş yavaş kalkıyor. Yapılan araştırmalar neticesinde covid-19 virüsünün her insana göre farklı bir şekilde etki ettiği ortaya çıktı. Farklı etki etme nedenini ise haberimizden detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

06 Ekim 2020 Salı 20:26
Koronavirüs hastalığının etkileri insanlara göre değişiyor! Bilim insanları açıkladı
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Covid-19 pandemisi tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Bilim insanları ise covid-19 virüsünün etkilerini azaltmak ve ortandan kaldırmak adına bir çok araştırma yapmaktadır. Başta Çin’ in Wuhan şehrinde meydana gelen virüs kısa bir sürede dünyayı etkisi altına almış ve dünya genelinde hayatın yavaşlamasına neden olmuştur. Koronavirüs için oluşan araştırma kollarından biriside Covid İnsan Genetiği Konsorsiyumu’ dur.

Koronavirüs Neden Herkesi Farklı Etkiliyor:

Yapılan araştırmalar sonucunda koronavirüs etkilerinin kişiden kişiye değiştiği gözlemlenmiştir. Bu etkenler ise covid-19 süresince gelişen ateş, nefes daralması v.b. durumlardır. Bazıları bu durumları çok şiddetli şekilde yaşarken bazıları ise sanki virüs hiç bulaşmamış gibi atlatmaktadır. Kişiden kişiye göre neden değiştiğini öğrenmek ve önlem almak adına tıp dünyası Covid İnsan Genetiği Konsorsiyumu’ nu kurdu. Kurulan bu araştırma kolunun içinde ise 50 genetik araştırma merkezi  bir araya geldi ve kurum başlatıldı. Yapılan araştırmalar neticesinde ise covid-19 virüsünün daha ağır etki ettiği kişilerde “tip I interferon” adlı proteinlerin üretilmediği kanıtlandı.


Global olarak 50 genetik araştırma merkezinin bir araya gelerek hayata geçirdiği konsorsiyumun içinde Türkiye’ den Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı, Türkiye Bilimler Akademisi Üyesi Profesör Doktor Tayfun Özçelik bulunurken, ana ekipteki klinisyenleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Profesör Doktoru Kadriye Kart Yaşar, Profesör Doktor Nevin Hatipoğlu, Doktor Şemsi Karabela ve Doktor Sertap Şenoğlu bulunmaktadır. Yapılacak olan araştırmalar hakkında konuşan Türkiye Bilimler Akademisi üyelerinden Profesör Doktor Tayfun Özçelik yapılacak olan araştırmalar neticesinde covid-19 virüsünün ağır geçmesinin sebebini bulduklarını ve bunun ilerleyen zamanlarda çok işe yaracağını söyledi. Özçelik “Hastalığı ağır geçirmekte olan kişilerin vücudunun içinde bağışlık sistemi ile çalışıp virüslere koruma sağlayan ve 17 proteinden oluşan tip U interferon bulunmadığı tespit edildi. Böylece hayatı ağır bir şekilde tehtid etmekte olan koronavirüs hastalığının genetik ve immünolojik nedenleri keşfedilmiş oldu” dedi. Konuşmasına ise “ Yapılan çalışmalar ışığında koronavirüsü ağır bir şekilde atlatan kişilerde % 10’ dan fazlasında antikorlarının virüsü değil, bağışıklık sistemini hedeflediği keşfedildi. Yine ağır hastalarda % 4’ lük bir kısmın doğuştan olarak genetik mutasyonlarının olduğu tespit edildi” diye devam etti ve ağır hastaların vücudunda 17 proteinin bir araya gelmesi ile oluşan I interferon’ un olmadığını belirtti.

Bu proteinlerin vücudunda yoğun olan kronik hastaların çabucak bir şekilde iyileşme gösterirken, protein vücudunda bulunmayan 18 yaşındaki birinin bile ağır bir şekilde hastalığa yakalandığını kanıtladı.



Son Güncelleme: 06.10.2020 20:26
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