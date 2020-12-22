Koronavirüs hamilelik veya doğum sırasında bebeğe geçebilir mi, bebeğe zarar verir mi?

Hamilelik dönemi kadınlar için oldukça zorlu, stresli bir dönemdir. Kafanızda çok sayıda soru vardır ve bu sorular sizi endişelendirir. Bu soruların üstüne bir de koronavirüs eklendi. Hamilelik döneminde bir kadın virüse yakalanırsa, bundan kanındaki bebeği etkilenir mi, zarar görür mü sorusu, bu dönemde akıllara gelen ilk soru oluyor. Peki, bu sorunun cevabı nedir?

Virüsün insandan insana bu kadar kısa zamanda ve kolayca bulaşması, hamilelik döneminde bulunan kadınları da oldukça endişendiriyor. Virüse yakalanmaktan iki kat korkan kadınlar,lerine zarar gelmesinden endişe ediyorlar. Koronavirüs henüz çok yeni ve bilinmeyen bir hastalık olduğu için, hamile kadına ve gelişmekte olan bebeğe nasıl bir etki ettiği bilinmiyor. Ancak virüs, insandan çıkan damlacıklar yoluyla bulaştığı için, bebek anne kanında bu duruma rastlamaz. Bebek doğduktan sonra bu damlacıklara maruz kalabilir.

Koronavirüs ile ilgili annelerin merak ettiği bir başka soru, anne sütünden virüsün geçip geçmeyeceği. Yapılan birkaç çalışmada bu sorunun cevabının, anne sütünden virüs geçmez olduğu ortaya çıktı. Ancak bu araştırmalar çok kapsamlı olmadığı için uzmanlar, hiçbir risk olmadığı hakkında emin değiller. Siz yine de emzirmeden önce doktorunuza danışın ve eğer emzirecekseniz maskeniz takılı bir şekilde, tedbirlere uyarak emzirin.