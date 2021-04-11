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Koronavirüs geçirenler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı..

Koronavirüs salgını geçiren vatandaşların aklında olan 'Oruç tutabilir miyim?' sorusunu uzman bir isim yanıtladı. Kocaeli Üniversitesi'nde (KOÜ) başhekim olarak görev yapan Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, koronavirüs geçiren ve ramazan ayında oruç tutmak isteyen kişilerin öksürük ve solunum sıkıntısı yaşamaları durumunda dinin kolaylaştırıcı yanlarından yaralanabileceklerini ve mutlaka doktorlarının da fikirlerini almaları gerektiğini söyledi.

11 Nisan 2021 Pazar 16:55
Koronavirüs geçirenler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı..
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Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte koronavirüs salgına yakalanmış ve uygulanan tedavi sonrası iyileşen kişiler 'Ramazan'da oruç tutabilir miyim?' sorusunun yanıtını aramaya başladı. Konuyla ilgili önemli bilgiler paylaşan Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, öksürükleri devam eden ve solunum sıkıntısı yaşayan kişilerin mutlaka doktorlarına danışmaları ve onların sağlıklarıyla ilgili fikirlerini söylemelerin gerektiğini söyledi. 

Her koronavirüs salgınına yakalanan kişiye 'Oruç tutma' diyemeyeceklerini belirten Cantürk, hastalığın ciddi etkilerinin kaldığı, öksürük ile solunum sıkıntısı yaşayan ve hastaneye yatışlarının yapılması gereken kişilerin oruç tutma durumunda dinin kolaylaştırma özelliklerini kullanabileceklerini ifade etti.

Sağlıklı kişilerin oruç tutmalarıyla ilgili yararlı yönde pek çok bilgi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, koronavirüs hastası olan kişilerinde mutlaka gruplandırması gerektiği ve herkesin hastalığı aynı düzeyde geçirmediği için ciddi etkiler taşıyanların mutlaka hekimlerinden bu yönde fikirlerini almalarını istedi.

Koronavirüs geçirenlerin oruç tutmaları sırasında sıvı alımlarına öen göstererek ve sahur ile iftarda aşırı yükleme yapılmadan bir beslenme gerçekleştirirse gün içinde rahat edeceklerini kaydeden Prof. Dr. Cantürk, beslenme önerilerini ise şöyle sıraladı:

- Sahurda hafif ve posalı gıdaları tüketilmeli,

- İftarda oruç su ile açılmalı ve ardından zeytin ya da hurma yenilmeli,

- İftarda yavaş beslenilmeli ve kolestrol artırıcı besinler fazla tüketilmemeli,

- Haftanın belirli günleri mutlaka sebze ve baklagil ağırlıklı besinler tercih edilmeli,

- İftar ve sahur arasında yeterli miktarda sıvı alınmalı.




Son Güncelleme: 11.04.2021 16:55
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