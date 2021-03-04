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Koronavirüs geçiren çocuklarda fark edilmeyen MIS-C hastalığı tehlikesi!

Koronavirüs salgınına yakalanan ve hafif olarak atlatan çocuklarda fark edilmeyen MIS-C hastalığının, ölümcül olabileceği açıklandı. Konuyla ilgili detaylı bilgiler veren Dicle Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevinde bulunan Dr. Kamil Yılmaz, hastalıkla ilgili komplikasyonların henüz bilinmemesinden dolayı koronavirüs geçiren çocukların yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

04 Mart 2021 Perşembe 11:44
Koronavirüs geçiren çocuklarda fark edilmeyen MIS-C hastalığı tehlikesi!
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İlk olarak İngiltere'de görülen ve buradaki Bilim İnsanları tarafından tanımlandıktan sonra Türkiye'de görülmeye başlanan MIS-C hastalığı, koronavirüs hastalığını hafif bir şekilde geçiren çocuklarda ortaya çıkabiliyor. Bu hastalığın fark edilmemesinin nedeninin komplikasyonlar göstermemesini söyleyen Dr. Kamil Yılmaz, ilk başları çocukların bu hastalığı asemtomatik olarak atlattıklarını fakat 4 ile 6 hafta sonrasında ateşle devam eden hastalıklar gerçekleştiğini kaydetti. Koronavirüs salgınından kaybedilmeyen bazı çocuklarda MIS-C’ye bağlı ölümcül vakalar görmeye başladıklarını ifade eden Dr. Kamil Yılmaz, ailelerin çocuklarını yakın takibe almaları gerektiğini söyledi.

MIS-C hastalığının özellikle kalp ve diğer organlar üzerindeki etkilerinden bahseden Dr. Yılmaz, çocuklarda 'multisistem inflamatuar sendrom' olarak bilinen hastalığın özellikle koronavirüs salgınından sonra oluşmaya başladığını ve hastalıkla ilgili olan vakalarda hastalığın ilk başlarda asemtomatik olarak seyrettiği, daha sonra çocuklarda ateşle birlikte birçok organı etkileyebilen inflamatuar'a bağlı hastalıklar görülmeye başlandığını belirtti.

Bu hastalıkla ilgili oluşabilecek komplikasyonlarının henüz bilinmediğini söyleyen Dr. Kamil Yılmaz, kalp ve diğer organlardaki etkilerin görülmesi halinde tedavi edilebileceğini belirterek, bazı durumlarda bu hastalığın ölümcül seyredebileceğini de sözlerine ekledi.

Komplikasyonların bilinmemesinden dolayı çocukları yakın takibe aldıklarını belirten Dr. Kamil Yılmaz, şüphe üzerine gerçekleştirdikleri testlerde bu çocukların daha önce koronavirüs geçirdiklerini gördüklerini söyledi. MIS-C hastalığını geçirdikten sonra hayatlarında uzun bir süre hangi bulguları bırakılacağı ile ilgili net bir bilgi ye sahip olamadıklarını söyleyen Dr. Yılmaz, çocukların mümkün olduğu kadar korumaya devam edilmesi gerektiğini ifade etti.



Son Güncelleme: 04.03.2021 11:44
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Anahtar Kelimeler:
MIS-C HastalığıMIS-C BelirtileriKomplikasyonlarıKoronavirüs
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