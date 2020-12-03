İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan uyarı! 'Dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor'
Son Dakika
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan...
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Son Dakika
Memura enflasyon zammı ne kadar...
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
Son Dakika
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak...

Koronavirüs (Covid-19) aşısı yaptırmak zorunlu mu olacak?

Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'ın açıklamalarından sonra koronavirüs (Covid-19) aşısı yaptırmak zorunlu mu olacak sorusu netlik kazandı.

03 Aralık 2020 Perşembe 22:57
Koronavirüs (Covid-19) aşısı yaptırmak zorunlu mu olacak?
Takip Et:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde siparişini verdiğimiz 20 milyon doz Çin menşeili Sinovac aşısının ilk aşamada sağlık çalışanlarına ve 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara uygulanacağını duyurmuştu.

Koronavirüs aşısı zorunlu olacak mı?

Dünyada birçok ülkede devam eden aşı çalışmalarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Biontech, Modena, Sinovac aşılarında alınan olumlu sonuçlar tüm dünya kamuoyunda geniş yer buldu. Bir yandan da bulunan aşıların zorunlu olup olmaması tartışılan konular arasında yer buldu. Aşı olmakla ilgili birçok ülkede yasal bir çerçeve yok iken bazı ülkelerde değişik hizmet kollarında çalışan kişilere aşı olma zorunluluğu getirmektedir. Öneğin Avustralya da Qantas hava yolu covid-19 aşısının uluslararası yolculuklarda aşının zorunlu hale getireceklerini ama ülke içindeki yolculuklarda aşı zorunluluğuna ihtiyaç olmadığını açıkladı.

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, aşının risk gruplarına aşamalı olarak uygulanması ve risk gruplarındakiler için zorunlu hale getirilmesi kanaatinde olduğunu belirtti. Bunun yanında aşının da HES kodu gibi zorunlu hale getirilmesi konusuna değinen Kayıpmaz, aşı olmayanların da HES kodu olmayanlar gibi kamu binalarına, toplu taşımaya, uçaklara ve tüm kalabalık alanlara girmesinin engellenebileceğini belirtti.

Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?

Siparişi verilen 20 milyon doz aşının 11 Aralık’da gelmesi planlanırken bu tarihten itibaren aşılamanın başlaması düşünülüyor. İlk grup olarak sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü kronik hastalıkları olan vatandaşlara aşı yapılacağı açıklandı.



Son Güncelleme: 03.12.2020 22:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsAşıAfşin Emre Kayıpmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4 Aralık korona virüs vaka tablosu açıklandı!
4 Aralık korona virüs vaka tablosu açıklandı!
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
3 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! 32.381 kişinin testi pozitif çıktı
3 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! 32.381 kişinin testi pozitif çıktı
2 Aralık korona virüs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısında rekor geldi!
2 Aralık korona virüs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısında rekor geldi!
1 Aralık korona virüs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 30 bini aştı
1 Aralık korona virüs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 30 bini aştı
Türkiye'de koronavirüs aşısının ilk kez uygulanacağı tarih 11 Aralık olarak duyuruldu
Türkiye'de koronavirüs aşısının ilk kez uygulanacağı tarih 11 Aralık olarak duyuruldu

Popüler Haberler

Ramo Fidan öldü mü, diziden ayrıldı mı? Ramo Fidan neden ayrıldı?
Seksenler dizisi Gülden kimdir? Ayşe Tolga doğum tarihi
Facebook'a neden ceza verildi, kapatılacak mı, yasaklanıyor mu?
Destekleme ve yetiştirme kursları uzaktan eğitime geçer mi?
Altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı ile izin belgesi başvurusu
Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir?
BİM 5 Aralık 2020 Cumartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
50.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Trendyol çöktü mü? Trendyol neden açılmıyor? 25 Kasım Black friday trendyol.com indirimleri
Faizler Artmaya Devam Ederken Konut Kredisi Faizleri Yüzde 2 Oranının Altında Kalan Bankalar
Rüyada dişlerin çekildiğini veya düştüğünü görmek ne demektir? Rüyada dişlerinin çekildiğini görmenin tabiri ve yorumu
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz evleniyor iddiaları doğru mu? Düğün ne zaman olacak?
2020 asker harçlığı ne kadar? Asker harçlıkları ne zaman yatırılır?
Zümrüdüanka Hamit kimdir? Gerçek adı nedir? Doğukan Güngör hakkında bilgiler
Halk süt kimlere verilir? 2020 Halk süt başvuru formu
Kanal D canlı yayın akışı 5 Aralık 2020 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
BluTV’de haftasonu ücretsiz izlenebilecek içerikler listesi
Nöbetçi Noter 6 Aralık 2020 Pazar açık noterler listesi - 6 Aralık 2020 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Gönül Dağı dizisi tekrar bölümleri ne zaman?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.