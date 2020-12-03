Koronavirüs (Covid-19) aşısı yaptırmak zorunlu mu olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde siparişini verdiğimiz 20 milyon doz Çin menşeili Sinovac aşısının ilk aşamada sağlık çalışanlarına ve 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara uygulanacağını duyurmuştu.

Koronavirüs aşısı zorunlu olacak mı?

Dünyada birçok ülkede devam eden aşı çalışmalarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Biontech, Modena, Sinovac aşılarında alınan olumlu sonuçlar tüm dünya kamuoyunda geniş yer buldu. Bir yandan da bulunan aşıların zorunlu olup olmaması tartışılan konular arasında yer buldu. Aşı olmakla ilgili birçok ülkede yasal bir çerçeve yok iken bazı ülkelerde değişik hizmet kollarında çalışan kişilere aşı olma zorunluluğu getirmektedir. Öneğin Avustralya da Qantas hava yolu covid-19 aşısının uluslararası yolculuklarda aşının zorunlu hale getireceklerini ama ülke içindeki yolculuklarda aşı zorunluluğuna ihtiyaç olmadığını açıkladı.

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, aşının risk gruplarına aşamalı olarak uygulanması ve risk gruplarındakiler için zorunlu hale getirilmesi kanaatinde olduğunu belirtti. Bunun yanında aşının da HES kodu gibi zorunlu hale getirilmesi konusuna değinen Kayıpmaz, aşı olmayanların da HES kodu olmayanlar gibi kamu binalarına, toplu taşımaya, uçaklara ve tüm kalabalık alanlara girmesinin engellenebileceğini belirtti.

Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?

Siparişi verilen 20 milyon doz aşının 11 Aralık’da gelmesi planlanırken bu tarihten itibaren aşılamanın başlaması düşünülüyor. İlk grup olarak sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü kronik hastalıkları olan vatandaşlara aşı yapılacağı açıklandı.