Koronavirüs Covid-19 aşısı gönüllü başvuru şartları

Covid- 19 aşı çalışmaları devam ediyor. Türkiye’de ilk kez sağlık çalışanları üzerinden denenen aşının herhangi bir yan etkisi görülmedi. Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanlarının ardından gönüllüler üzerinde de aşı yapılacağı açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada aşı olmak isteyen gönüllülerin daha önce covid geçirmemiş olması ve 18-59 yaş arasın olması gerektiği açıklarken başvuruların "https://covid19asi.calismasi.info" adresinden veya 0850 811 18 80 telefon numarası üzerinden yapılacağını duyurdu.

Yan etkisi yok

12 bin 450 gönüllü üzerinde aşı yapılacak

Ülkemizde 12 ilde bulunan 25 merkezde yapılan çalışmalar devam ediyor. Şuana kadar 726 gönüllü sağlık çalışanının üzerinden yapılan aşı denemelerinde herhangi bir yan etki görülmedi. Araştırma devam ederken yapılacak olan her 500 gönüllü aşısının ardından değerlendirme raporları hazırlanacak. 6 Kasım tarihinde 518 kişiye daha yaşı yapılacak ve rapor hazırlanacak. Şuana kadar hazırlanan raporlarda en çok görülen yan etki %7,5 ile yorgunluk oldu. Bunun dışında %3,5 baş ağrısı, %3 kas ağrısı ve ateş gibi yan etkiler görüldü.

Faz 3 çalışması devam eden aşının 12 bin 450 gönüllü üzerinden daha yapılması hedefleniyor. Aşı çalışmalarında gönüllülerin bir kısmına gerçek aşı yapılırken bir kısmı üzerinde plasebo uygulanacak.

Bu yöntemle birlikte gerçek aşı olanlar ile olmayanların arasındaki farklar görülecek. Çalışma sonunda aşı olmayan gönüllüler de gerçek aşı olacak.