İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz...
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav görevi için tercih süreci başladı
Son Dakika
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav...

Koronavirüs Covid-19 aşısı gönüllü başvuru şartları

Koronavirüs covid-19 aşısı gönüllü başvuru şartları merak ediliyordu. Sağlık Bakanlığı yayınladığı duyuru ile başvuru şartlarını açıkladı.

20 Kasım 2020 Cuma 18:51
Koronavirüs Covid-19 aşısı gönüllü başvuru şartları
Takip Et:

Covid- 19 aşı çalışmaları devam ediyor. Türkiye’de ilk kez sağlık çalışanları üzerinden denenen aşının herhangi bir yan etkisi görülmedi. Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanlarının ardından gönüllüler üzerinde de aşı yapılacağı açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada aşı olmak isteyen gönüllülerin daha önce covid geçirmemiş olması ve 18-59 yaş arasın olması gerektiği açıklarken başvuruların "https://covid19asi.calismasi.info" adresinden veya 0850 811 18 80 telefon numarası üzerinden yapılacağını duyurdu.

Yan etkisi yok


Ülkemizde 12 ilde bulunan 25 merkezde yapılan çalışmalar devam ediyor. Şuana kadar 726 gönüllü sağlık çalışanının üzerinden yapılan aşı denemelerinde herhangi bir yan etki görülmedi. Araştırma devam ederken yapılacak olan her 500 gönüllü aşısının ardından değerlendirme raporları hazırlanacak. 6 Kasım tarihinde 518 kişiye daha yaşı yapılacak ve rapor hazırlanacak. Şuana kadar hazırlanan raporlarda en çok görülen yan etki %7,5 ile yorgunluk oldu. Bunun dışında %3,5 baş ağrısı, %3 kas ağrısı ve ateş gibi yan etkiler görüldü.

12 bin 450 gönüllü üzerinde aşı yapılacak

Faz 3 çalışması devam eden aşının 12 bin 450 gönüllü üzerinden daha yapılması hedefleniyor. Aşı çalışmalarında gönüllülerin bir kısmına gerçek aşı yapılırken bir kısmı üzerinde plasebo uygulanacak.

Bu yöntemle birlikte gerçek aşı olanlar ile olmayanların arasındaki farklar görülecek. Çalışma sonunda aşı olmayan gönüllüler de gerçek aşı olacak.



Son Güncelleme: 20.11.2020 18:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AşıKORONA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ebegümeci gargarası ile Koronavirüse karşı koymak mümkün!
Ebegümeci gargarası ile Koronavirüse karşı koymak mümkün!
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bakan Koca'dan flaş 'koronavirüs' açıklaması: Adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti
Bakan Koca'dan flaş 'koronavirüs' açıklaması: Adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti
Avrupa'da Covid-19'dan sonra Vizon Virüsü paniği yaşanıyor!
Avrupa'da Covid-19'dan sonra Vizon Virüsü paniği yaşanıyor!
17 Kasım koronavirüs vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde 3 bin 819 vaka tespit edildi
17 Kasım koronavirüs vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde 3 bin 819 vaka tespit edildi
İbrahim Saraçoğlu'dan virüsten koruyan gargara tarifi! Virüse karşı yüz binlerce insanı koruyabilir
İbrahim Saraçoğlu'dan virüsten koruyan gargara tarifi! Virüse karşı yüz binlerce insanı koruyabilir

Popüler Haberler

Koronavirüs Covid-19 aşısı gönüllü başvuru şartları
Emanet Begüm karakterini kim canlandırıyor? Gözde Gürkan biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Kurtlar Vadisi Pusu ne zaman başlayacak? KVP için heyecanlandıran açıklama
2020 KPSS ortaöğretim ertelendi mi, 22 Kasım KPSS Ortaöğretim sınavı yapılacak mı?
E Devlet ile abonelik iptali nasıl yapılır?
Covid-19 aşı gönüllüsü nasıl olunur? Koronavirüs aşı gönüllü başvurusu! Aşı gönüllüsü olma şartları neler?
Emekliye PTT üzerinden acil kredi verilecek! 2020 PTT emekli kredi kampanyası
Kefaret oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Sağlık Bakanlığı 12 bin sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak?
Ziraat Bankası ile sağlanan protokol ile artık kredi çekip emekli olunabilecek
Güvercin dizisi Emel kimdir? Gerçek adı nedir? Toprak Sağlam rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Günlük burç yorumları 4 Eylül 2019 Çarşamba - Gündelik yaşantınız hakkında burcunuz neler söylüyor?
KOSGEB nedir, nasıl yararlanılır? Kosgeb hibe başvuru şartları
Doya Doya yeni yarışmacısı Moda Mira Muhtarzade kimdir? Mira Muhtarzade hakkında bilgiler
Halkbank 6 Ay geri ödemesiz 25 Bin TL Korona esnaf kredisi hesaplama
Bay Yanlış dizisine yeni katılan oyuncular kim? Diziden kimler ayrıldı?
Saç ekimi uzmanı nedir? Saç ekim uzmanları ne iş yapar?
Kanal D Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışmacı başvurusu nasıl yapılır? Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana başvuru adresi
Kredi kartı yetersiz limit veriyor nedeni nedir?
Genç çiftçi yeni kayıt başvuru şartları nelerdir? Kayıtlar ne zaman başlıyor? Gerekli olan evraklar nelerdir?
Star TV Sol Yanım oyuncu kadrosu ve karakter analizi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.