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Koronavirüs cinsel yolla bulaşır mı? Koronavirüs cinsel yoldan geçer mi?

Basına aktarıldığı ilk andan beri gündemde büyük yer tutan Koronavirüs cinsel yolla bulaşır mı? Koronavirüs cinsel yoldan geçer mi? haberi ile ilgili sıcak ayrıntılar yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 07.11.2020 tarihli haberimizi okuyarak haberin yeni ayrıntılarından haberdar olabilirsiniz.

07 Kasım 2020 Cumartesi 19:05
Koronavirüs cinsel yolla bulaşır mı? Koronavirüs cinsel yoldan geçer mi?
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Corona virüsün birçok ülkede yayıldığı gibi Türkiye'de de yayılarak ilerlemesi tüm vatandaşları korkuturken vatandaşlarımızın aklını kurcalayan bir soru ise "Corona virüs cinsel yolla bulaşır mı?" sorusu oldu. Korona virüs her türlü yoldan bulaşması ile birlikte vatandaşlarda merak konusu haline geldi. Çin'de meydana gelen araştırmaya göre spermde corona virüs ortaya çıkmıştı. Peki, Corona virüs cinsel yolla bulaşır mı? İşte tüm detaylar...

Corona Virüs Cinsel Yolla Bulaşır Mı?

Korona virüs öncelikle tükürük ve nefes aracılığı ile bulaşmaktadır. Fakat, bu virüs süreci içerisindeyken birçok çiftlerimizin cinsel ilişkiye girmelerinde bir sakınca olup olmadığı araştırılmaktadır.

 

Vatandaşların araştırmaları üzerine Washington Üniversitesi'nde cinsel sağlık uzmanlığı görevini sürdürmekte olan Carlos Rodriguez Diaz'dan açıklama geldi. Carlos Rodriguez Diaz, yapmış olduğu açıklamada yapılmış olan araştırmalar sonucunda cinsel ilişki yolu ile bulaşmasına tanı konulmamıştır. Açıkçası, korona virüs cinsel yol ile bulaşmamaktadır. Bunun yanında çiftlerin dikkat etmeleri gerektiği en önemli nokta ise; cinsel yol dışında çiftlerin öpüşmelerinden kaynaklı olarak virüsün bulaşması söz konusudur. 

Karantina Döneminde Cinsel İlişki Sorun Olur Mu?


Corona virüs salgınından korunmak amacı ile karantinada olan çiftler için cinsel ilişki yaşamalarında bir sorun yoktur. Ayrıca, çift olarak karantina dönemi içerisindeyseniz bu süre zarfında ilişkiye girmeniz bu zorlu süreci daha sakin geçirmenize yardımcı olacaktır bu yüzden sizlere faydalı olabilir.

Corona Virüs Sürecinde Yeni İnsanlarla İlişki Yaşamak Sorun Olur Mu?

Salgın döneminde olduğumuzdan dolayı herkesin yeni insanlar ve yeni ilişkilerden oldukça mesafeli ve uzak durması gerekmektedir. Virüsün bulaşıcı olması nedeni ile bu süreç içerisinde yeni kişilerle tanışmak doğru değildir. Özellikle de yeni tanıdığınız kişiler ile ilişkiye girmeniz yüksek oranda risklidir.

Cinsel Oyuncaklar Dezenfekte Edilmeli Midir?

Kişilerin istekleri ve zevkleri değişiklik göstermektedir. Bundan kaynaklı olarak bazı kişileri cinsel hayatlarında cinsel oyuncaklar kullanarak o anı yaşamaktadırlar. Uzmanların yaptığı açıklamaya bakacak olursak cinsel oyuncakların dezenfekte edilmesinin bir önemi yoktur. 

Salgının Uzaması Durumunda Ne Yapmak Gerekiyor?

Uzmanlardan gelen açıklamaya göre, salgının uzaması ile kişiler sosyal mesafeye dikkat etmelidir. Kendilerini her türlü yoldan korumalılardır. 

 



Son Güncelleme: 07.11.2020 19:05
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