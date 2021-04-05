İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri ilaçla beraber asla tüketmeyin
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...

Koronavirüs bir dakikada bulaşıyor!

Koronavirüse karşı mücadele hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ülke genelinde vaka sayısı büyük bir artış gösterdi. Bilim Kurulu üyeleri durumun ciddiyetini belirterek salgına karşı alınması gereken önlemleri açıkladı. İşte Bilim Kurulu üyelerinin açıklamaları…

05 Nisan 2021 Pazartesi 23:37
Koronavirüs bir dakikada bulaşıyor!
Takip Et:

Sağlık Bakanı Koca, bir hafta içinde vaka sayılarında ciddi bir artış görüldüğünü ifade etti. İstanbul’da vaka sayısı bir haftada 31 bin artarak 91 bin 383’e ulaştı.

Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Nemci İlhan, durumla ilgili olarak “ Vakaların bu denli arttığı, mutant virüsün %75 olduğu yerde öncelikle fiziksel mesafeye dikkat etmek şart. Özellikle kalabalık ortamlarda yan yana gelmemeye özen göstermeliyiz. Kapalı mekanlarda temiz hava girişine izin verilmeli. Hafta sonları pek çok ilde sokağa çıkma yasağı var ancak kişilerin geniş aileleriyle bir araya gelmemesi, yalnızca çekirdek aile ile zaman geçirmesi çok önemli. Ağız ve burun doğru kapatılıyorsa tek maske yeterli fakat toplu taşıma gibi kalabalık ortamlarda çift maske takmak, oradan ayrıldıktan sonra da üstteki maskeyi çıkartıp atmak gerekiyor. Mutant virüs sebebiyle daha kısa sürede bulaşma söz konusu olabiliyor. Bu yüzden kapalı alanlarda bir arada olunan zaman kısaltılmalı. Sırası gelen vatandaşların aşı olmaları da doğru bir yaklaşım olacaktır. “sözlerini ifade etti.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, “ Mutant virüs potansiyel hasta sayısını arttırıyor. Bu sayı maalesef kapalı alanlarda uzun süre geçirilmesinden kaynaklıyor. Maske takmak ve maskeyi doğru kullanmak önemli. Temas izolasyonu bulunan kişilerin evlerinden çıkmamaları gerekiyor. Bu konuda gerçekten duyarlı davranmalılar. Aksi takdirde salgını engellemek mümkün olmaz. Ülkede artan vaka sayısı sağlık sisteminin karşılayacağı yükün üzerine çıkarsa o zaman cidi sorunlar yaşarız. Şu an sağlık sistemi gerekli hizmeti veriyor. Bu konuda halkın duyarlılığı arttırmasına ihtiyacımız var. Bu sebeple kapalı alanlara girmemeye, girmek zorunda kaldıysak da çok kısa bir süre içinde orada kalmaya özen göstermeliyiz. Sağlık sistemi salgının ilk gününden bu yana aktif olarak çalışıyor. Sağlık çalışanlarının da çok yorulduğunun lütfen unutmayalım.” ifadelerini belirtti.

Türk Yoğun Bakım Deneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Ciner ise “Mutasyonun etkisiyle artık yoğun bakıma daha ağır hastalar yatıyor. Mutasyonlu virüs daha fazla organ tahribatına sebep oluyor. Aşılanan kesim çıktığında, 50-65 yaş arasında daha çok hasta geliyor. Önceden virüs daha yavaş bulaşıyordu. Şu an daha hızlı bulaşıyor. Bu yüzden “Bir dakikada bulaşıyor” diyorum. Bunu söyleyerek, virüsün bulaştırıcılığının artmasının tanımını yapıyorum. Bu bir betimleme. Ramazan ayında gereken tedbirler alınacak ancak o zamana kadar bir hafta 10 günlük bir süre var. Bu sürede vaka sayılarında artış hızı böyle devam ederse, kaotik bir ortam oluşacak.” açıklamarında bulundu.



Son Güncelleme: 05.04.2021 23:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCovid-19PandemiSalgınFahrettin KocaSağlık BakanıVaka Sayısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs aşısı orucu bozar mı, aşı olmak orucu bozar mı?
Koronavirüs aşısı orucu bozar mı, aşı olmak orucu bozar mı?
Aşı olmak orucu bozar mı?
Aşı olmak orucu bozar mı?
Narsist nedir, ne demek? Narsist kişilik bozukluğu anlamı nedir?
Narsist nedir, ne demek? Narsist kişilik bozukluğu anlamı nedir?
Sprey aşı çalışmalarında son durum ne?
Sprey aşı çalışmalarında son durum ne?
Nisan ayında hangi balık daha güzel olur, hangi balık yenir? Mevsimine göre balık tablosu
Nisan ayında hangi balık daha güzel olur, hangi balık yenir? Mevsimine göre balık tablosu
Hıçkırık en kolay nasıl geçer?
Hıçkırık en kolay nasıl geçer?

Popüler Haberler

Bankaların konut kredisi faizleri son 1 yılda ne oldu? Düşük faizli krediler geri gelecek mi?
Koronavirüs bir dakikada bulaşıyor!
Bim 13 Nisan Salı Aktüel indirimli ürünler kampanya broşürü
Aviva Bireysel Emeklilik Sistemi özellikleri 2021
MEB 2021 LGS başvuru yapma ekranı
Banu Alkan’ın ablası Fehime Alkan neden öldü?
Çiftçilere mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? 2021 mazot gübre desteği dönüm başına ne kadar
Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları ( 5 Nisan 32. hafta sonuçları )
Şok Market 7 - 13 Nisan 2021 indirimli fırsat ürünleri kataloğu
Türkiye illerinin plaka numaraları ve il telefon kodları
Kripto paralarda son durum ne? 23 Mart 2021 Salı BTC ve güncel kripto fiyatları
Galatasaray adası nerededir? Galatasaray adasına nasıl gidilir?
Masumlar Apartmanı dizisi Ege karakterini kim canlandırıyor? Emir Özden kimdir?
Survivor yarışmacı Barış Özbek kimdir? Barış Özbek kimdir, nereli yaşı Kaç?
Çukur dizisi Yasmin kimdir? Gamze Doğanoğlu yaşı ve oynadığı diziler
Uyanış Büyük Selçuklu reyting sonuçları nasıl? TRT 1 yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
Rüyada büyük fare görmek neye işaret eder?
TRT 1 Mavera dizisinde kimler rol alıyor? TRT 1 Mavera dizisi oyuncu kadrosu belli oldu!
Survivor Poyraz neden yok, sakatlığı ne?
Fenerin 2. golü neden iptal edildi, nasıl ofsayt sayıldı? 5 Nisan Fenerbahçe golü neden iptal oldu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.