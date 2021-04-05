Koronavirüs bir dakikada bulaşıyor!

Sağlık Bakanı Koca, bir hafta içinde vaka sayılarında ciddi bir artış görüldüğünü ifade etti. İstanbul’da vaka sayısı bir haftada 31 bin artarak 91 bin 383’e ulaştı.

Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Nemci İlhan, durumla ilgili olarak “ Vakaların bu denli arttığı, mutant virüsün %75 olduğu yerde öncelikle fiziksel mesafeye dikkat etmek şart. Özellikle kalabalık ortamlarda yan yana gelmemeye özen göstermeliyiz. Kapalı mekanlarda temiz hava girişine izin verilmeli. Hafta sonları pek çok ilde sokağa çıkma yasağı var ancak kişilerin geniş aileleriyle bir araya gelmemesi, yalnızca çekirdek aile ile zaman geçirmesi çok önemli. Ağız ve burun doğru kapatılıyorsa tek maske yeterli fakat toplu taşıma gibi kalabalık ortamlarda çift maske takmak, oradan ayrıldıktan sonra da üstteki maskeyi çıkartıp atmak gerekiyor. Mutant virüs sebebiyle daha kısa sürede bulaşma söz konusu olabiliyor. Bu yüzden kapalı alanlarda bir arada olunan zaman kısaltılmalı. Sırası gelen vatandaşların aşı olmaları da doğru bir yaklaşım olacaktır. “sözlerini ifade etti.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, “ Mutant virüs potansiyel hasta sayısını arttırıyor. Bu sayı maalesef kapalı alanlarda uzun süre geçirilmesinden kaynaklıyor. Maske takmak ve maskeyi doğru kullanmak önemli. Temas izolasyonu bulunan kişilerin evlerinden çıkmamaları gerekiyor. Bu konuda gerçekten duyarlı davranmalılar. Aksi takdirde salgını engellemek mümkün olmaz. Ülkede artan vaka sayısı sağlık sisteminin karşılayacağı yükün üzerine çıkarsa o zaman cidi sorunlar yaşarız. Şu an sağlık sistemi gerekli hizmeti veriyor. Bu konuda halkın duyarlılığı arttırmasına ihtiyacımız var. Bu sebeple kapalı alanlara girmemeye, girmek zorunda kaldıysak da çok kısa bir süre içinde orada kalmaya özen göstermeliyiz. Sağlık sistemi salgının ilk gününden bu yana aktif olarak çalışıyor. Sağlık çalışanlarının da çok yorulduğunun lütfen unutmayalım.” ifadelerini belirtti.

Türk Yoğun Bakım Deneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Ciner ise “Mutasyonun etkisiyle artık yoğun bakıma daha ağır hastalar yatıyor. Mutasyonlu virüs daha fazla organ tahribatına sebep oluyor. Aşılanan kesim çıktığında, 50-65 yaş arasında daha çok hasta geliyor. Önceden virüs daha yavaş bulaşıyordu. Şu an daha hızlı bulaşıyor. Bu yüzden “Bir dakikada bulaşıyor” diyorum. Bunu söyleyerek, virüsün bulaştırıcılığının artmasının tanımını yapıyorum. Bu bir betimleme. Ramazan ayında gereken tedbirler alınacak ancak o zamana kadar bir hafta 10 günlük bir süre var. Bu sürede vaka sayılarında artış hızı böyle devam ederse, kaotik bir ortam oluşacak.” açıklamarında bulundu.