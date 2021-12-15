Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bugünkü gündemi Omicron varyantı!

Türkiye genelinde koronavirüse karşı geliştirilen aşı uygulama çalışmaları devam ederken Güney Afrika'da ortaya çıkan ve herkesi endişeye boğan Omicron varyantı ülkemizde de görüldükten sonra en önemli gündem maddesi olarak yerini aldı.

Bugün toplantı kararı alan Bilim Kurulu üyeleri saat 17:30’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında bir görüşme yapacaklar. Video konferans yöntemi ile toplanacak olan Bilim Kurulu, aşı uygulamaları ve koronavirüs salgınında gelinen son noktaları değerlendirmeye alacaklar. En önemli gündem maddesinin Omicron varyantı olduğunun öğrenildiği toplantı sonrası Bakan Koca'nın bir basın açıklaması yapması bekleniyor.