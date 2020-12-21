Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı! 2021'de yeni bir dalgalanmaya neden olabilir!

Dünya genelinde korona virüs ile mücadele sürerken bugün İngilitere'den gelen virüs mutasyona uğramış olabileceği iddiaları dünya gündemine bomba gibi düştü.

Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı korona virüs bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü mutasyon iddialarıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

2021'DE YENİ DALGALANMALARA NEDEN OLABİLİR

Prof. Dr. Tevfik Özlü İngiltere'den gelen mutasyona uğramış virüsün 2021 yılında yeni bir dalgalanmaya neden olabileceğini söyledi ve vatandaşları dikkatli olmaları, tedbirlere uymaları hususunda uyardı.

Özlü'nün sosyal medy hesabından yapmış olduğu paylaşımlar şu şekilde ;

DSÖ:'YAKIN TAKİPTEYİZ'

Öte yandan gündeme düşen mutasyon iddialarıyla ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü'de bir açıklamada bulundu. DSÖ, Britanyalı yetkililer ile temas halinde olduklarını, süren analiz ve çalışmaların sonuçlarını paylaşmaya devam edeceklerini açıkladı. DSÖ virüsün mutasyonu hakkında ve özellikleri ile ilgili olarak bilgi sahibi oldukça kamuoyunu bilgilendireklerini belirtti.