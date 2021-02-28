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Koronavirüs belirtileri neler? Koronavirüs gün gün belirtileri nasıl başlıyor? Koronavirüs en belirgin semptomları

Koronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs olan birisi gün gün neler yaşar? Koronavirüsün günden güne vücuttaki etkileri neler? Koronavirüs olan insanların vücutlarında ne gibi değişiklikler oluşur? Bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs pandemisinden dolayı vatandaşlar koronavirüsün gün gün belirtilerinin neler olduğuyla beraber vücutta ne gibi değişikliklere nden olduğunu merakla araştırıyorlar.

28 Şubat 2021 Pazar 21:44
Koronavirüs belirtileri neler? Koronavirüs gün gün belirtileri nasıl başlıyor? Koronavirüs en belirgin semptomları
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Bütün insanlar tarafından merak edilen konular arasında dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün belirtilerinin neler olduğu herkes tarafından araştırılıyor. Koronavirüsün semptomlarının doğru bir şekilde tespit edilmesi önemlidir. Koronavirüsün belirtileri bir tek ateş, öksürük ve nefes darlığı olarak biliniyordu. Ancak ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi, koronavirüsün genel belirtilerin yeni maddeler ekledi.

Koronavirüs salgınının belirtilerinin araştırılması Türkiye genelinde koronavirüse yakalanan kişi sayısının artmasından dolayı herkes koronvirüsün belirtilerinin neler olduğunu araştırmaya başladı. Koronavirüsün 14 gün kuluçka süresinin olmasının yanı sıra belirtiler olmasa da bazı koronavirüs bulaşan kişiler taşıyıcı da olabilmektedir. Ancak belirti taşımayanlar bile bu hastalığı bir çok kişiye bulaştırabilmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan araştırmalar sonucunda koronavirüsün yeni belirtilerinin olduğu açıklandı.

Koronavirüs hastalığının belirtileri neler?

Amerika Birleşik Devletleri Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC) koronavirüs belirtilerine 7 madde eklemiştir. Koronavirüs insanlarda şimdiye kadar ateş, nefes darlığı ve öksürük olarak görülüyordu. Ancak bu belirtiler arasına  7 tane belirti daha girdi.

CDC’nin belirlemiş olduğu koronavirüs semptomlarına eklenen, Ateş, Öksürük, Nefes darlığı veya nefes alma güçlüğü, Üşüme, Kas Ağrısı, Baş Ağrısı,  Boğaz Ağrısı, Tat ve koku alma kaybı olarak belirlenmiştir.

Koronavirüsün günden güne belirtileri neler?

  1. Birinci gün ve üçüncü gün arasında vücuttaki belirtiler soğuk algınlığı ve gribe benzer bi şekilde belirtilerdir. Bunların yanı sıra hasta olan kişinin boğazında ve başında ağrılar meydana gelmektedir. Bağışıklığı zayıf olan kişiler de de ishal ve mide bulantısı gözlemlenmektedir.
  2. Dördüncü günde ise boğaz ağrısı şiddetini arttırır ve seste boğuklaşma meydana gelir. Yeme ve içmede zorluk yaşanır. Hafif olarak baş ağrısı yaşanmasıyla beraber ishal başlangıcı yaşanmaktadır.
  3. Beşinci günde ise boğazdaki ağrı daha da artmaktadır. Virüse yakalanan kişinin yemek yerken canı acımaktadır. Hareket edilmesi durumda eklemlerde ağrı meydana gelmektedir.
  4. Altıncı gün kuru kuru öksürük ve konuşmada ile yutkunmada boğazdaki ağrı daha artış göstermektedir. Bunlarla beraber ishal ve kusma da sıklıkla olmaktadır.
  5. Yedinci günde ise vücut sıcaklığı 38 dereceye kadar yükselerek öksürük ve balgam artışa geçmektedir. Vücutta ve baş kısmında ağrıyla birlikte kusma da şiddetli bir hal alır.
  6. Sekizinci günde virüse yakalanan kişinin nefes alış verişlerinde güçlük çektiği gözlemlenmektedir. Bununla beraber göğüs bölgesinde ağır bir cisim varmış gibi hissetmektedir. Öksürük ile birlikte başta ve eklem bölgelerindeki ağrılar oldukça şiddetlenir. Hastanın vücut sıcaklığı artık 38 derecenin üzerinde olmaktadır.
  7. Dokuzuncu günde ise tüm belirtiler hastanın vücudunu oldukça zorlamaktadır. Yüz ve dudaklarında mavileşmeyle beraber baş ve eklem vücut ağrıları ile kusma da aşırı derece şiddetli bir hal alır. Bu belirtilerin ardından tıbbi yardım almak zorunlu bir hal almaktadır.

Koronavirüs başka bir belirtisi de Konjonktivit midir?

Koronavirüsün belirtilerine byeni bir belirti daha eklendi. Çin’deki verilerden yola çıkan doktorlar, pembe göz olarak bilinen konjoktivitin yani gözlerin beyaz ve göz kapaklarının iç kısmında zarları kaplayan bölgede kızarıklık ve iltihab oluşmasıdır. Bu belirti nadiren görülmektedir. Doktorlar, göz doktorlarına konjonktiviti olan kişilerde gözde kızarıklık, şişme ve akıntı ile beraber öksürük, nefes darlığı, ateş ve solunum kaybı belirtilerini tespit ettikleri zaman hemen müdahale edilmesi için gerekli yönlendirme yapmalarını söylemiştir.

Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı!

Koronavirüs hastalığı hakkında her dakika birbirinden yeni bilgiler ve fikirler ortaya atılmaktadır. Uzman kişiler insanların dişlerinin düşmesinin de koronavirüs hastalığının uzun süreli etkilerinden olduğu ve bu durumunda değerlendirilmeye alınmasının gerektiği vurgulandı. Bazı koronavirüs hastalığına yakalanan kişilerde diş etlerinde gevşemelerin olduğu bu yüzden diş etlerinde kanamalar yaşandığı bununla beraber dişlerinin düştüğü söylendi.

Koronavirüs hastasının dişi düştü!

The New York Times gazetesinde yer alan habere göre, New York, Voorheesville'den 43 yaşındaki Farah Khemili, bu zamana dek hiçbir zaman diş kaybı yaşamadığını belirterek, önce dişinin gevşediğini, ertesi gün de kan veya acı olmadan dişinin düştüğünü söyledi. Koronavirüs hastalığının insan vücudundaki dolaşım sisteminde etkilerinin olduğunu belirten hastalarında diş kayıpları yaşadıkları açıklandı.

Dişlerin birden bire düşmesi hastalarda nadir görülen bir durum!

Utah Üniversitesi’nde Periodontist olan Dr. David Okano Dişlerin yerinden çıkması son derece nadir bir durum olduğunu söyledi. Uzman kişiler, koronavirüs hastalığının sonuçlarında insanlarda bulunan normal diş problemlerinin çok daha kötü bir hal alacağına, özellikle akut enfeksiyonlardan kurtulduklarında uzun vadede etkileriyle mücadele edildiği belirtildi.

Bazı uzman kişiler koronavirüsten dolayı dişlerde dökülme ve diş etlerinde kanamalar olmasında dolayı diş doktorlarının bu duruma hazırlıklı olmalarını vurguladılar. Kan damarlarının sağlığı ve hastalığını araştıran Angiogenesis Vakfı'nın Başkanı Dr. William W. Li, Şimdide hastaların koronadan iyileştikten aylar sonra yaşadıkları şaşırtıcı ve bazen engelleyici semptomların bazılarını incelemeye başladıklarını söyledi.



Son Güncelleme: 28.02.2021 21:44
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Koronavirüs BelirtileriKoronavirüsCovit-19PandemiKoronavirüs Etkileri
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