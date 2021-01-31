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Koronavirüs aşısının sıra kaybında 45 gün detayı!

Türkiye’de koronavirüs salgının önüne geçebilmek için başlatılan aşılama çalışmaları kapsamında aşı sırasının e-Nabız’dan sorgulanması sırasında sıra kaybı yaşanması durumunda ne yapılacağı vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. Peki aşı sırası kaybında ne yapılması gerekiyor? Aşı kaybı yaşanırsa ne olur?

31 Ocak 2021 Pazar 16:54
Koronavirüs aşısının sıra kaybında 45 gün detayı!
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Türkiye genelinde 14 Ocak tarihinde başlatılan aşılama uygulamalarında ilk olarak sağlık çalışanları ve eczane çalışanları aşılama yapılırken daha sonra yaşlı ve bakım evlerinde kalanlar ile 75 yaş üstü vatandaşların aşılamaları yapıldı. Aşı sıralarının takibi ise Sağlık Bakanlığı tarafından 'e-Nabız' sistemine aktarılırken vatandaşlar arasında aşı sırasının kaybında ne olacağı büyük merak konusu oldu. 

Bakanlık kanalından yapılan açıklamada koronavirüs aşısının sırası gelmesine rağmen, mazereti olan ve bu sebepten dolayı aşılama yaptıramayan sağlık çalışanları ve vatandaşlar için 45 gün içerisinde tekrar aşı randevusu alarak aşılarını yaptırabilme olanağı sunuldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aile Hekimleri Deneği daha öncesinde grip ve zattüre gibi hastalıkların yanı sıra Hepatit A ve B, Hemophilus Enfluenza aşılarını yaptıranların koronavirüs aşısını yaptırabilmeleri için 15 günlük bir süre beklemeleri gerektiğini belirterek, 10 gün içinde de koronavirüs hastasıyla temasta bulunmuş olan kişilere aşı yapılamayacağı kaydedildi.

Ayrıca, 38 derece ve üzerinde ateşi olan kişiler ile birlikte kesin tanıya tabi tutulmamış akut ve kronik hastalıklara sahip olanlara Kovid-19 aşısının uygulanmadığını veya ertelendiği ifade edildi. Söz konusu mazeret durumları halinde ise yapılan yeni değişikle ise aşı yaptıracakların 45 gün boyunca tekrar randevu alarak aşı yaptırmalarına olanak sağlandı.



Son Güncelleme: 31.01.2021 16:54
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