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Koronavirüs aşısının ilk dozunda ikinci aşamaya başlandı

Koronavirüs ile mücadele dönemimize yapılan aşının ilk dozunun birinci aşamasında sağlık çalışanları aşı olurken bugün itibari ile ikinci aşama olan huzurevleri ve bakımevlerinde ki vatandaşlar da aşı olmaya başladı.

19 Ocak 2021 Salı 15:17
Koronavirüs aşısının ilk dozunda ikinci aşamaya başlandı
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Kronavirüs Bilim Kurulu tarafından verilen tavsiyeler doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi kapsamında 14 Ocak günü başlanan aşı uygulamasından birinci aşamada sağlık çalışanları ilk doz aşıyı vurulurken bugün itibariyle ikinci aşamada olan huzurevleri ve bakımevlerinde kalan vatandaşların ilk doz aşıyı vurulma çalışmaları başlamıştır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan resmi ve özel huzurevleri, engelli bakım merkezleri ile koruma evleri gibi kuruluşlarda kalan vatandaşlar ve personellere aşının ilk dozu uygulanacaktır. Bir hafta sürecek aşı programında toplam 87 bin 120 kişinin aşı olması bekleniyor. Aşılama kapsamında Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlükleri iş birliği ile kuruluşlarda aşı olacak vatandaşların listeleri ve sağlık durumlarını gösteren dosyalar hazırlanmış ve aşı yapılacak kuruluşlarda aşı uygulama odaları hazırlanıştır. Bu durumda vatandalar dışarı çıkma durumunda kalmadan bulundukları kurumlarda aşı işlemlerini tamamlayabileceklerdir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada: “Aşılama programının 1. aşamasının 2. adımına geçiyoruz. Yarından itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak. Aynı zamanda 90 yaş üzeri vatandaşlarımız için de program yarın başlıyor.” ifadeleri yer almaktadır.   



Son Güncelleme: 19.01.2021 15:17
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsAşılama çalışmaları
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