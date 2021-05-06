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Koronavirüs aşısının ikinci dozu için uzmanlardan kritik uyarı!

Koronavirüs aşısının ilk dozunu alıp ikinci doz aşılarını iptal edenlere karşı uzmanlardan kritik bir uyarı geldi. İkinci doz aşının iptal ettirmenin yada daha geç bir zamana ertelemenin yerinde bir karar olmadığını belirten uzmanlar aşının ikinci dozunu ilk dozdan en geç 42. güne kadar alınması gerektiğini söyledi.

06 Mayıs 2021 Perşembe 12:07
Koronavirüs aşısının ikinci dozu için uzmanlardan kritik uyarı!
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Koronavirüs salgınına karşı başlatılan aşı çalışmalarında Kovid-19 aşılarının daha koruyucu bir etkiye sahip olması için iki doz şeklinde uygulanması gerekiyor. Fakat son günlerde aşının ilk dozunu yaptıran bazı kişilerin ikinci doz takibinde kritik bir ayrıntı ortaya çıktı.

Yapılan bir araştırmaya göre aşıların ilk dozlarında zayıf bir bağışıklık etkisi oluştururken ikinci dozun hemen ardından Kovid-19 enfeksiyonuna karşı güçlü bir reaksiyon görülüyor. İkinci aşı dozları takiplerinde bazı vatandaşların aşının ikinci dozlarını iptal ettirdiklerini veya başka bir zamana ertelediklerinin ortaya çıktığını belirterek bunun yerinde bir karar olmadığını ve ilk dozdan en geç 42. güne kadar aşıların ikinci dozlarının mutlaka yapılması gerektiği görüşünü savunuyorlar.

İkinci dozların 42 gün sonrasında alınması durumunda ne kadar koruyucu etki bırakıp bırakmayacağına dair yeterli veri olmadığını söyleyen uzmanlar ikinci doz aşının zamanında uygulanmadığında aşı serisine tekrar başlatmaya şimdilik gerek olmadığını ikinci doz aşının geç de alınsa bir etki göstereceğini değerlendiriyorlar.

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan bir araştırmada koronavirüs aşılarının karşılaştırılma durumunda aşının güven ve etkilerinin değerlendirilmemiş olmasında dolayı aşıların birbirlerinin yerine kullanılamaması gerektiğini ve ayrıca ilk doz aşının belirlenemediği yada mevcut durumda bulunmaması gibi istisna durumlarında ikinci dozunu almak için farklı aşıdan olunabileceği belirtildi.

 




Son Güncelleme: 06.05.2021 12:07
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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs AşısıIkinci Doz2 Doz Uyarısı
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