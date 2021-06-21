Koronavirüs aşısından sonra duş almayın uyarısı!

Koronavirüs aşılama sürecinde aşı olacak olan kişilere öncelikle alerji geçmişleri soruluyor ve aşı olduktan sonra da yaklaşık 15 dakika kadar hastanede gözlem altında tutuluyor. Yetkililer aşı olduktan sonra duş alınmaması hakkında uyarılarda bulunurken uzmanlar bu uyarıları duş alınabileceğini fakat çok sıcak suyla alınmasının sakıncalı olabileceği şeklinde yapıyorlar.
AŞIDAN SONTAKİ 24 SAAT İÇİNDE DUŞ ALMAYIN UYARISI?
Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar istenildiği zaman duş alınabileceğini ve bunula ilgili bir saat kısıtlamasının olmadığını belirterek bunun bir çiçek aşısı olmadığını ve sadece çok sıcak suyla duş almanın lokal reaksiyon riskini artırabileceğini açıklıyorlar.
Son Güncelleme: 21.06.2021 23:30