Koronavirüs aşısından sonra duş almayın uyarısı!

Koronavirüs aşılama sürecinde aşı olacak olan kişilere öncelikle alerji geçmişleri soruluyor ve aşı olduktan sonra da yaklaşık 15 dakika kadar hastanede gözlem altında tutuluyor. Yetkililer aşı olduktan sonra duş alınmaması hakkında uyarılarda bulunurken uzmanlar bu uyarıları duş alınabileceğini fakat çok sıcak suyla alınmasının sakıncalı olabileceği şeklinde yapıyorlar.

Çok sıcak su ile duş almanın aşının yapıldığı yerde lokal reaksiyona yol açabileceğini ifade eden uzmanlar aşıdan sonra alınacak duşun mümkün olduğu kadar ılık su ile alınması gerektiğini söylüyorlar. Aşıdan hemen sonra alınan duşun bu güne kadar herhangi bir sorun çıkarmayacağını belirten uzmanlar enfeksiyon problemlerinin de duş alma ile bir ilişkisi olmadığını ifade ediyorlar.

AŞIDAN SONTAKİ 24 SAAT İÇİNDE DUŞ ALMAYIN UYARISI?

Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar istenildiği zaman duş alınabileceğini ve bunula ilgili bir saat kısıtlamasının olmadığını belirterek bunun bir çiçek aşısı olmadığını ve sadece çok sıcak suyla duş almanın lokal reaksiyon riskini artırabileceğini açıklıyorlar.