Koronavirüs aşısında rekor! 40 milyonuncu aşının sahibi belli oldu..

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulama çalışmaları son hızıyla devam ederken 40 milyonuncu aşının yapılması gururunu yaşayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşıyı yapan sağlık personelinin bilgilerini paylaştı.
Türkiye genelinde uygulanan aşı miktarının 40 milyon 300 bini geçtiğini söyleyen Bakan Fahrettin Koca, 40 milyonuncu aşıyı uygulayan sağlık personelinin fotoğrafını resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Paylaşımında aşının yapıldığı yerin adresini İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi olarak yazan Bakan Koca, saat 15.45'te Dr. Gülşah Hanım'ın 40 milyonuncu aşıyı yaptığını belirterek rekor sayıya ulaşan aşılama uygulamalarında gerçekleştirilen başarılarla gurur duyduğunu dile getirdi.