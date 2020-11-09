Koronavirüs aşısında müjdeli haber! Yüzde 90 başarı sağladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona-virüs salgını için aşı çalışmalarına başlanmış ve bir süredir dünyanın çeşitli bölgelerinde çalışmalar sürmekteydi. Aşı çalışmaları yapan firmalardan biride ABD merkezli ünlü ilaç şirketi Pfizer ve Alman BioNTech . Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen bir korona-virüs aşısının hastalığı önlemede yüzde 90 oranında başarılı olduğu açıklandı.

Yapılan açıklamada bugünü “bilim ve insanlık için harika bir gün” olarak tanımlayan şirket yapmış olduğu açıklamada aşının şu ana kadar 6 farklı ülkeden 43 bin 500 kişide denendiği ve aşının güvenli olduğunun tespit edildiği aktardı. Şirket bir sonraki bu yılın sonuna kadar 50 milyon, 2021 yılının sonuna kadar ise 1.3 milyar doz Covid-19 aşısı üretmeyi planladıklarını eklediler.