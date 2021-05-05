Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak

Koronavirüs salgınıyla mücadele için başlatılan aşı çalışmaları hakkında önemli bilgiler veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı çalışmalarında gelinen son durumla ilgili de bilgiler paylaştı. Eylül ayından itibariyle yerli aşının devreye alınacağını söyleyen Bakan Koca, mevcut aşıların ikinci dozundan 6 ay sonra yapılması önerilen 3'üncü doz hatırlatma dozlarının yerli aşıyla yapılacağını bildirdi.

Şu ana kadar nüfusun yaklaşık 3 katı kadar aşı sözleşmesi yapıldığını ve Eylül'den itibaren de yerli aşının uygulamaya alınacağını belirten Bakan Koca, ikinci aşıdan en az 6 ay kadar bir süre geçtikten sonra rapel adı bilinen hatırlatma dozlarının yek doz olarak yerli aşının kullanılacağını değerlendirdiklerini ifade etti.

Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen yerli inaktif aşısının Faz-2 çalışmalarında gönüllü aşılamalarının tamamlandığını söyleyen Bakan Fahrettin Koca, bunlarla ilgili değerlendirmelerin yapıldığını ve 1 veya 2 hafta içerisinde de Faz-3 aşamasına geçilebileceğini kaydetti. Faz-3 çalışmaları sonrasında ise üretime başlanacak olan yerli aşıların ise eylül ve ekim aylarında kullanıma geçeceğini düşündüklerini belirten Bakan Koca, bu aşı dışında Ankara Şehir Hastanesi'nde Faz-1 aşamasında olan iki tane inaktif aşıları olduğunu ve virüs benzeri parçacık temelli olmak üzere geliştirilen aşıların gönüllü safhasının da tamamlanarak toplam 7 aşı projesi olduğuna dikkat çekerek Ankara Üniversitesi'nin çalışmalarına devam ettiği adenovirüs temelli aşının önümüzdeki haftalarda Faz-1 çalışmasına başlayacağını söyledi.