Koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldi mi, ne aşamada, fiyatı ne kadar?

Koronavirüs aşısı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yerli aşımızın hazırlıkları sürerken, dünyadan aşı haberleri geliyor. ABD’nin Modena aşısından gelen sonuçlar ise tüm dünyayı heyecanlandırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı gelişmeleri hakkında açıklamada bulundu.

Koronavirüs aşısı Türkiye’ye geldi mi?

Bakan Koca, Covid-19 aşısı için gerekli anlaşmaları yaptıklarını ve altenatif üreticilerle de bağlantılarının devam ettiğini dile getirdi. Aşı ücreti konusuna da açıklık getiren Koca, ülkemizde koronavirüs aşısının bedelsiz olacağını ve sağlık çalışanlarından başlanarak kademeli bir şekilde aşılama gerçekleştirileceğini belirtti.

Gözler Modena aşısında!

ABD’li biyoteknoloji firması Modena’dan aşı için tüm dünyayı umutlandıran haber geldi. Aşının bu hafta sonu yapılan denemelerinde sonuçların yüzde 94,1 oranında başarılı olduğu açıklandı. Ciddi vakalarda ise bu oranın yüzde 100 etki gösterdiği kanıtlandı.

30 binden fazla kişiyle yürütülen aşı çalışamalarında Modena,196 Covid-19 hastasından 185’ine aşı yapıldığını, 11’inin ise plasebo aldığını söyledi. Hastalar arasındaki 30 kişinin ağır hasta olduğu ve aşının bu hastalarda da etkili olduğunu açıkladı.

Modena, aşının ABD’de acil durumda kullanım izni ve AB’de şartlı onayı için bugün başvurularını gerçekleştirdi. Modena aşı ekibinden Dr. Tal Zaks, ‘’Salgını yok etmekte önemli bir rol oynamayı umuyoruz’’ diye konuştu.