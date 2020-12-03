Koronavirüs aşısı Türkiye'de nasıl uygulanacak, ne zaman, nasıl ve kimlere vurulacak?

Koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ediyor. Aşı çalışmalarıyla ilgili konuşan Fahrettin Koca, aşılama süreci ve aşıların kimlere ne zaman yapılacağı hakkında bilgi verdi.

Aşı ne zaman Türkiye’ye gelecek?

Koronavirüs aşısı nasıl ve kimlere vurulacak?

Dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmesi yapılan aşıların ilk bölümün 11 Aralık tarihinde geleceğini be inaktif virüs aşısı temini için de yeni bir sözleşme yapmaya hazırlandıklarını söyledi. Bakan Koca, mRNA aşısı için de görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.

Bakan Fahrettin Koca, aşılama sürecinin dört aşamada gerçekleşeceğini ifade ederken, ilk olarak sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ile yaşlı ve engelli koruma evlerinde kalanların aşılanacağını söyledi. Bakan Koca, ikinci aşamada toplum için önemli alanlarda çalışanlarla 50 yaş ve üzeri kişiler ve 1 kronik hastanın aşılanacağını, üçüncü aşamada 50 yaş altı ve 1 kronik hastalar, genç yetişkinler ve yine ilk iki grupta yer almayan çalışanların aşılacağını ifade etti.

Bakan Koca, son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan herkesin aşılacağını da sözlerine ekledi.