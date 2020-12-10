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Koronavirüs aşısı para ile mi yapılacak, ücretli mi olacak?

Tüm dünyayı kası kavuran Covid-19 salgının da aşının bulunmasıyla beraber herkes aşının etkili olup olmayacağını merak ediyor. Herkes Covid-19 aşısının ülkemize ne zaman geleceğini merak edip araştırıyor. Vatandaş bu süreçte aşının ücretli mi ücretsiz mi olacağını merak ediyor.

10 Aralık 2020 Perşembe 19:14
Koronavirüs aşısı para ile mi yapılacak, ücretli mi olacak?
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Milyonlarca insanın beklediği haber geldi, koronavirüs aşısı bulundu. BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Covid-19 hastalığına karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu açıklandı. Geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısında test yapılan gönüllülerin yüzde 90'ında sonuçların olumlu olduğu ifade edilirken, test yapılan gönüllülerde, ciddi bir güvenlik kaygısı görülmedi. Şirketin ikinci testleri ise bu hafta sonu duyurulacak. Aşının hem koruyucu etkisi hem de herhangi bir yan etkisi olup olmadığı, iki yıllık bir sürede belli olacak. Aşının ülkemize  11 aralık 2020 tarihin den sonra gelmesi söz konusudur.

Koronavirüs Aşısının Fiyatı Ne Kadar?

Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin  Koca koronavirüs aşısı ile igili  değerlendirmeler yapmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi:

Bilim Kurulumuz öncelikli olarak kimlere aşı yapılmasının lazım olduğunun üzerinde çalışıyor. ilk başta Sağlık çalışanlarımız olmak üzere risk taşıyan kişiler ve enfeksiyon yayma gücü daha yüksek olan kesimler. Şoförler, berberler, kuaförler gibi hizmet sektörün de yer yer devrede oluyor olacak.Bu aşıyı yaparken biz vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız. Aşının dünyada fiyatı aşağı yukarı belli: 10, 12, 5-5.5 dolar. Bizim sipariş ettiğimiz aşı dünya ortalamasının üstünde bir rakam. Bu aşıyı da vatandaşımıza ücretsiz ulaştırmayı sağlayacağız. Özellikle yapılmasını gerekli gördüğümüz kesimlere ücretsiz biz yapacağız. Bunun dışında farklı bir aşıyı almak isterse vatandaşımız, üst limit koyarak eczanelerden almalarının önünü açmış olacağız.

İlk Aşı Ne Zaman Yapılacak?

 Sayın sağlık bakanı Koca, Bilim Kurulu ile yapılan toplantıdan sonra yazılı olarak bir duyuru yaptı. bu yazılı duyuruda aşı uygulamasının dört kademede yapılacağını bildirdi. ilk aşı uygulaması sağlık çalışanları, 65 yaş ve üstü vatandaşlar, yaşlı,engelli,korumaevlerinde bulunanlarla, çok kalabalık ortamlarda yaşayanlara aşı uygulaması yapılacağını bildirdi. Anlaşması yapılan aşının ilk bölümünün ülkemize 11 Aralık 2020 den sonra gelmesi söz konusudur. Aşılar ülkemize geldiği zaman ilk önce uluslararası akredite Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları tarafından, ülkemize ithal edilen bürtün aşılarda olduğu gibi incelemeleri yapılacak. Bu incelemelerde aşının güvenli olup olmadığının sonucu alınınca,değerlendirme de  olan Faz 3 çalışmalarının erken sonuçlarının açıklanmasını takiben veriler, TİTCK tarafından değerlendirilecek ve ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecektir. Aşıların yapılmasına bu aşamadan Sonra geçilecektir.

İlk Kimlere Aşı Yapılacak?

Bilim kurumunun toplantısından sonra yapılan yazılı bildirimde:

 Bilim Kurulumuzca çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski gibi unsurlar göz önüne alınarak genel öncelikler belirlenmektedir. Bu önceliklere göre aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlanmaktadır.

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımızla, yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık ortamlar da yaşayan yetişkin insanlar aşılanacaktır.

 İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacaktır.

Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışan kişileri kapsamaktadır.

 Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm kişilere aşı uygulanacaktır.

Gelişmeler beklediğimiz yönde olumlu seyrederse Türkiye, dünyada aşılama çalışmalarına erken dönemde başlayan ilk ülkelerden biri olacaktır. Ancak aşının mücadele gücümüzü artıracağını; kısıtlamalara ve mevcut tedbirlere hassasiyetle uymamız, en küçük bir ihmale fırsat vermememiz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Normal yaşantımıza tekrar dönebilmek için tüm Türkiye  olarak birlik ve beraberlik içinde  davranmamıza, tüm tedbirleri hep beraber  büyük bir titizlikle yerine getirmemize bağlıdır.



Son Güncelleme: 10.12.2020 19:14
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Anahtar Kelimeler:
AşıKoronavirüs
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