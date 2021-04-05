Koronavirüs aşısı orucu bozar mı, aşı olmak orucu bozar mı?

Ramazan ayında oruç tutmak isteyenler aşının orucu bozup bozmadığı merak ediyorlar. Aşı sıraları Ramazan ayına denk gelen kişiler aile hekimlerine aşının orucu bozup bozmayacağını soruyorlar.

Koronavirüs aşısı orucu bozuyor mu?

Aile Hekimleri Denekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, “Özellikle kronik hastalar ile 60 yaş üstündeki kişiler, aile hekimlerine aşının orucu bozup bozmayacağını soruyor. Fakat, salgının bitmesi için aşılama yavaşlamamalı. Bu noktada Diyanet’in ve Sağlık Bakanlığı’nın vatandaşın kafasındaki soru işaretini gidermesi gerekiyor.” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu “Aşı orucu bozar mı” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmuyor. Tedavisi süren hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri bitene dek oruçlarını erteleyebilirler. Bununla beraber, oruç tutmalarına başka bir engel yoksa, iğnelerini iftar sonrasında yaptırmaları doğru olur.”

Diyanete göre orucun bozulmasına neden olan ve olmayan haller