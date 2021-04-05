Koronavirüs aşısı orucu bozar mı, aşı olmak orucu bozar mı?

Ramazan ayında oruç tutmak isteyenler aşının orucu bozup bozmadığı merak ediyorlar. Aşı sıraları Ramazan ayına denk gelen kişiler aile hekimlerine aşının orucu bozup bozmayacağını soruyorlar.
Koronavirüs aşısı orucu bozuyor mu?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu “Aşı orucu bozar mı” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmuyor. Tedavisi süren hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri bitene dek oruçlarını erteleyebilirler. Bununla beraber, oruç tutmalarına başka bir engel yoksa, iğnelerini iftar sonrasında yaptırmaları doğru olur.”
Diyanete göre orucun bozulmasına neden olan ve olmayan haller
- Oruç, yiyip içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamında olan durumlar ile bozuluyor. Bu nedenle besin değeri olmayan aşılar orucu bozmuyor.
- Tedavisi süren hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri bitene dek oruçlarını erteleyebilirler. Bunun yanında, Ramazan ayında herkes ile birlikte oruç tutmayı arzuluyorlar ve oruç tutmaları için başka bir engelleri yoksa iğnelerini iftar sonrasında yaptırmaları doğru bir karar olur. Bu imkana sahip olmayan kişiler, tedavi ile aşı amacı ile iğne yaptırabilirler. Fakat, oruçluyken gıda ile vitamin iğnesi yaptıran kişiler, ağızda aşı alanların damardan serum ile kan verilen kişilerin orucu bozulur. Sonrasında bu oruç kaza edilir.
Son Güncelleme: 05.04.2021 18:21