Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı geliştirilen kovid-19 aşısının kısırlık yaptığına dair ortaya atılan iddialarla birlikte bir çok kişinin aşı yaptırmaktan çekindiği belirtildi. Aşıyla ilgili özellikle sosyal medyada çıkan haberler yüzünden çoğu kişi aşı olmaktan korkmaya başladı.

Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, kamuoyunda dolaşan söz konusu spekülasyonlara karşılık çarpıcı bir açıklama yaptı. Koronavirüs için geliştirilen aşının değil ama koronavirüsün kısırlığa sebep olabileceğini söyleyen Keskin, Kovid aşısının uygulanması sonrasında bazı vatandaşların kalp krizi geçirdikleri bazı vatandaşlara da aşının alerji yaptığı konusunda konuşulanların yanı sıra kimilerinde tansiyon değerlerinin bozulduğu konusundaki iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurguladı.

AŞIDA RİSK NERDEYSE YOK DENECEK KADAR AZ!

Özellikle sosyal medya hesaplarında ortaya atılan ve bu iddiaların insanları genel olarak aşı karşıtı olmaya ittiği söyleyen Doç. Dr. Keskin, aşı uygulaması sonrası tansiyon ya da şeker hastalığını gelişmediğini kalp krizi riskinin de neredeyse yok denecek kadar az olduğunu dile getirerek alerjik durumunda tolare edilebileceğini ve zaten alerjisi olan hastaların aşılarının Aile Sağlığı Merkezleri'nde değil de onlara karşı önlem olarak hastanelerde yapıldığını kaydetti.

"AŞININ KISIR YAPTIĞI KONUSU DOĞRU DEĞİL"

Koronavirüs aşısının kısırlık yaptığına dair ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Doç. Dr. Muhammed Keskin, aşı değil ama koronavirüsün kısırlığa neden olabileceğini belirterek konuyla ilgili araştırmaların devam ettiğini ifade etti.

Daha önce yapılan bir araştırma sonuçlarından bahseden Keskin, koronaya yakalanan 81 hastada yapılan çalışmada testesteron seviyelerinde ciddi oranda düşüş görüldüğü ve hastalığı ağır geçiren kişilerde ise bu oranın daha da fazla olduğu görüldüğünü söyledi. Bir başka çalışmadan da bahseden Doç. Dr. Muhammed Keskin, halk dilinde testis bezi iltihabı olarak adlandırılan orşit hastalığının koronavirüs hastalığı ile birlikte ortaya çıkabildiğinin görüldüğü ve bu hastalığa sahip olan kişilerde ise kısırlık problemini ortaya çıkabileceğini kaydetti.