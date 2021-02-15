Koronavirüs aşısı kimlere yapılacak? Aşı çalışmaları ile ilgili liste yaynlandı!

Koronavirüsle mücadele sürecinin rahatlamaya geçeceği düşünülen aşılarla birlikte pek çok kişi araştırmalarına hız verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarında aşının kimlere yapılacağı ve kimlerin öncelikli olacağı açıklamaları sonrasında vatandaşlar aşı ile ilgili araştırmalarına hız verdi.

Aşı kimlere yapılacak kimlere yapılmayacak?

Aşının ilk partisinin gelmesi ile birlikte aşılamalar hız kazanırken Çin aşısı olan Sinovac’ın ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanacağı ve daha sonrasında kademe kademe vatandaşlara uygulanmaya başlanacağı açıklandı. Bakanlık tarafından yayınlanan listede aşı yapılmayacak kişiler listesi açıklandı. Buna göre;

18 yaş altı çocuklara

Gebelere

Son 6 ay içerisinde Corona virüs geçirmiş olan kişilere

Emziren annelere (isteğe bağlı)

Aşı yaptırmadan önceki 10 gün içerisinde covid hastası ile temas etmiş olan kişilere

Aşıya karşı ölümcül alerjik reaksiyon gösteren kişilere (anaflaksi)

Aşılanmayacak denildi.

Anaflaksi nedir?

Anaflaksi kısaca insanların bazı maddelere verdikleri ölümcül alerjen tepkidir. Anaflaksi’de ki kişilerin alerjen madde ile temas ettiklerinde kısa süre içerisinde alerjen durum artarak şiddet gösterir. Zamanında müdahale edilmezse bu alerjen tepkiler sonucunda ölüm gerçekleşebilir.

Koronavirüs aşısı kimlere yapılacak?

Bakanlık tarafından yayınlanan tabloda aşı olacak vatandaşların tam listesi paylaşıldı. Açıklanan tabloda kademeli olarak yapılacak aşılarda hangi vatandaşların önce hangi vatandaşların sonra aşılanacağı açıklandı. Aşılama ile ilgili 4 aşama açıklanırken bu 4 aşamada;

Koronavirüs Aşısı 1. Aşamaya Girenler

Sağlık kurumlarında çalışanlar

Eczane çalışanları

Yaşlı, engelli ve koruma evlerinde kalanlar ve çalışanlar

65 yaş üstü vatandaşlar

Koronavirüs Aşısı 2. Aşamaya Girenler

Milli savunma bakanlığı çalışanları

İçişleri bakanlığı çalışanları

Kritik görevdeki kişiler

Zabıta ve özel güvenlik görevlileri

Adalet bakanlığı çalışanları

Cezaevlerinde kalanlar ve çalışanlar

Öğretmenler ve öğretim üyeleri

Gıda sektörü çalışanları

Taşımacılık sektörü çalışanları

50 – 64 yaş arası vatandaşlar

Koronavirüs Aşısı 3. Aşamaya Girenler

18 – 49 yaş arası kronik hastalığı olan vatandaşlar

18 – 49 yaş arası sağlıklı vatandaşlar

Koronavirüs Aşısı 4. Aşamaya Girenler

Aşılama sırası geldiği halde zamanında aşısını yaptırmayanlar

Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüs aşı süreci başlandıktan sonra en merak edilen konu aşı randevularının nasıl alınacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı ile ilgili açıklamalara devam ederken aşılamaların Merkezi Hasta Randevu Sistemi (MHRS) başta olmak üzere Alo 182 ve Aşıla uygulaması üzerinden aşı randevularının alınabileceğini belirtti.

Sistem üzerine giriş yapan vatandaşların daha sonrasında seçtikleri hastanelerde randevu alabilecekler. Gün ve saat belirlenmesi sonrasında aşının yapılabileceği belirtildi.