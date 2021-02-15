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Koronavirüs aşısı kimlere yapılacak? Aşı çalışmaları ile ilgili liste yaynlandı!

Koronavirüs sürecinde aşıların uygulanmaya başlaması ile pek çok kişi aşıların kimlere uygulanacağını araştırmaya başladı. Vatandaşlar, Koronavirüs aşısı kimlere yapılacak? sorusunu araştırıyor.

15 Şubat 2021 Pazartesi 02:59
Koronavirüs aşısı kimlere yapılacak? Aşı çalışmaları ile ilgili liste yaynlandı!
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Koronavirüsle mücadele sürecinin rahatlamaya geçeceği düşünülen aşılarla birlikte pek çok kişi araştırmalarına hız verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarında aşının kimlere yapılacağı ve kimlerin öncelikli olacağı açıklamaları sonrasında vatandaşlar aşı ile ilgili araştırmalarına hız verdi.

Aşı kimlere yapılacak kimlere yapılmayacak?

Aşının ilk partisinin gelmesi ile birlikte aşılamalar hız kazanırken Çin aşısı olan Sinovac’ın ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanacağı ve daha sonrasında kademe kademe vatandaşlara uygulanmaya başlanacağı açıklandı. Bakanlık tarafından yayınlanan listede aşı yapılmayacak kişiler listesi açıklandı. Buna göre;

  • 18 yaş altı çocuklara
  • Gebelere
  • Son 6 ay içerisinde Corona virüs geçirmiş olan kişilere
  • Emziren annelere (isteğe bağlı)
  • Aşı yaptırmadan önceki 10 gün içerisinde covid hastası ile temas etmiş olan kişilere
  • Aşıya karşı ölümcül alerjik reaksiyon gösteren kişilere (anaflaksi)

Aşılanmayacak denildi.

Anaflaksi nedir?

Anaflaksi kısaca insanların bazı maddelere verdikleri ölümcül alerjen tepkidir. Anaflaksi’de ki kişilerin alerjen madde ile temas ettiklerinde kısa süre içerisinde alerjen durum artarak şiddet gösterir. Zamanında müdahale edilmezse bu alerjen tepkiler sonucunda ölüm gerçekleşebilir.

Koronavirüs aşısı kimlere yapılacak?

Bakanlık tarafından yayınlanan tabloda aşı olacak vatandaşların tam listesi paylaşıldı. Açıklanan tabloda kademeli olarak yapılacak aşılarda hangi vatandaşların önce hangi vatandaşların sonra aşılanacağı açıklandı. Aşılama ile ilgili 4 aşama açıklanırken bu 4 aşamada;

Koronavirüs Aşısı 1. Aşamaya Girenler

  • Sağlık kurumlarında çalışanlar
  • Eczane çalışanları
  • Yaşlı, engelli ve koruma evlerinde kalanlar ve çalışanlar
  • 65 yaş üstü vatandaşlar

Koronavirüs Aşısı 2. Aşamaya Girenler

  • Milli savunma bakanlığı çalışanları
  • İçişleri bakanlığı çalışanları
  • Kritik görevdeki kişiler
  • Zabıta ve özel güvenlik görevlileri
  • Adalet bakanlığı çalışanları
  • Cezaevlerinde kalanlar ve çalışanlar
  • Öğretmenler ve öğretim üyeleri
  • Gıda sektörü çalışanları
  • Taşımacılık sektörü çalışanları
  • 50 – 64 yaş arası vatandaşlar

Koronavirüs Aşısı 3. Aşamaya Girenler

  • 18 – 49 yaş arası kronik hastalığı olan vatandaşlar
  • 18 – 49 yaş arası sağlıklı vatandaşlar

Koronavirüs Aşısı 4. Aşamaya Girenler

  • Aşılama sırası geldiği halde zamanında aşısını yaptırmayanlar

Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüs aşı süreci başlandıktan sonra en merak edilen konu aşı randevularının nasıl alınacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı ile ilgili açıklamalara devam ederken aşılamaların Merkezi Hasta Randevu Sistemi (MHRS) başta olmak üzere Alo 182 ve Aşıla uygulaması üzerinden aşı randevularının alınabileceğini belirtti.

Sistem üzerine giriş yapan vatandaşların daha sonrasında seçtikleri hastanelerde randevu alabilecekler. Gün ve saat belirlenmesi sonrasında aşının yapılabileceği belirtildi.

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 02:59
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