Koronavirüs aşısı ilk hangi gruplara yapılacak, öncelikli gruplar kimler?

COVİD-19 AŞISI İÇİN ÖNCELİKLİLER KİM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamasında; ilk başta sağlık çalışanlarına, 65 yaşından büyük olanlar, yaşlarından dolayı riske giren yaşlılar, engelli vatandaşlar, koruma evlerinde ikamet eden vatandaşların aşıda öncelikli olduğunu dile getirdi.

COVİD-19 AŞISI İLK ÖNCE HANGİ GRUPLARA VURULACAK

Bilim Kurulu Toplantısının ardından yayımlanan açıklamaya göre;

“Ülkemizde seçkin bilim insanları tarafından oluşan, Bilim Kurulu üyeleri herhangi bir karşılık beklentisine girmeden yaptıkları yoğun çalışma ile bu sürecin yönetiminde büyük rol oynamıştır. Kurulumuz aralıklı olarak düzenli toplanım göstermekte ve bilimsel gelişmeler ile ortaya çıkan yeni veriler tartışılmakta, değerlendirilmektedir. Bilim insanlarımız tanı, tedavi, takip ve korunma gibi durumlar hakkında görüş ve öneriler paylaşmakta; yapılacakları içeren algoritma ve rehberler hazırlamakta. Covid-19 ile mücadelede büyük önem taşımaktadır.

Ülkemizin de içinde yer aldığı birçok ülke, aşıyı bulma ve geliştirmek adına bütün bilimsel ve maddi birikimlerini, kaynaklarını ortaya dökmüş ve pandemiye karşı daha iyi önlemler almak adına yoğun çalışmalara imza atmaktadır.

Daha öncede kamuoyuna yapılan paylaşım gibi, birçok farklı aşı çalışmasını da yakından takip etmekte ve olabilecek en yakın zamanda, güvenliliği ve etkisi kanıtlanan aşılara ulaşmak için yoğun çaba sarf etmekteyiz. Bir inaktif virüs aşısı için sözleşmeleri tamamlamış vaziyetteyiz. Bir mRNA aşısı için yapılan görüşmelerimiz ise hız kesmeden sürdürülüyor.

Önümüzdeki zaman diliminde aşıların uygulanmasına start verilecek, aşıların yapılmaya başlanması ile covid-19 a karşı korunmamız daha da güçlü bir hâle gelecek ve önlemler aracılığı ile salgının karşısında başarılı birçok sonuç almamız mümkün hâle gelecektir. Aşılar hakkında bilimsel gerçeklik dışı tartışmalar, bu mücadeledeki gücümüzün azalmasından başka herhangi bir fayda teşkil etmemektedir. Gerek bilim insanlarımız, gerek Bakanlığımız tarafınca aşının menşei ile ilgilenilmemekte, tamamen etkisi ve güvenliği ile ilgilenilmektedir. Bu nedenle, aşılar hakkında verilmekte olan kararlar ve atılacak somut adımlar; geliştirilen aşıların kısa ya da uzun dönem güvenliği ile belirlenecektir.

Şu anda teminine en yakın olduğumuz üç aşı içerisinden birisi; sözleşme imzalamış olduğumuz aşı ve ülkemizde geliştirilmiş olan aşılardan ilk klinik çalışmalara ulaşan aşı “inaktif” diye bilinmekte olan aşıdır. İnaktif aşılar; birbirinden farklı birçok hastalık için, uzun seneler boyunca ülkemizde uygulanmış ve uygulanmaya devam etmekte olan aşılardır. İnaktif aşıların uzun dönem güvenlikli oldukları da bilinmektedir. Aşıların temin edilmesinin ardından uygulanması için, lojistik imkanlarımız ve alt yapımız hazır durumdadır.

Temini hakkında çalışmalar yapmakta olduğumuz diğer aşı ise mRNA(Mesajcı RNA) aşıdır ve bu aşı genetik yollara etki etmektedir. Aşının üretimi ise inaktif aşıya göre daha kısadır. mRNA aşıları insanlarda henüz daha uygulaması yeni başlayan bir teknoloji ile yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar ise kısa sürede başarılı sonuçlara imza atmıştır. Türkiye’ nin standartlarına uygun olan, altenatif aşılar için de görüşmeler devam ediyor.

Sözleşmesini yaptığımız inaktif aşının ilk kısmı, Türkiye’ye 11 Aralıktan sonra gelecek. Aşıların gelmesinin ardından; öncelikle uluslararası akredite Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları tarafınca incelenecektir. Bu incelemelerden sonra eğer aşının güvenlik testleri olumlu sonuç verirse, ve Faz 3 çalışmalarının erken sonuçları açıklanması takip edilerek, TİTCK değerlendirmelerinin ardından ülkemiz standartlarına uygun bulunursa; erken kullanımına izin verilecektir. Aşı uygulanması ise bu aşamadan sonra başlayacak.

Ülke olarak, önceden hazırlıklı olmanın gayretindeyiz. Bilim Kurulumuz aşılama sürecinde izlenecek yol üzerinde çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Risk grubunun tespit edilmesi ve ardından öncelikli sıraya alınması, yoğun hasta yükünün altında tüm enerjisini tüketmekte olan sağlık personelinin aşılanması ile yeniden daha organizasyonlu ve daha lojistik bir yönetime dahil detaylı bir süreç planlaması yapılmaktadır.

Aşı dağıtım planlamasında DSÖ’ nun üzerinde durduğu insan hakları, meşruiyet, eşitlik ve adalet çevresinde bir dağıtımın yapılması için detaylı planlamalar yapılmaktadır. Bur çerçevenin temelini oluşturan etik ilkeler arasında maksimum fayda sağlanması, sağlık eşitsizliklerinin azaltılması, aşının; adil, kanta dayalı ve şeffaf dağıtımında büyük rol oynayacaktır.

Bilim Kurulumuzca farklı nüfus gruplarında, ölüm sayısı, enfeksiyona yakalanma, olumsuz toplumsal etki gibi riskler göz önüne alınacak ve genel öncelikler buna göre belirlenecektir. Bu öncelikler neticesinde aşılama çalışması dört aşamada yürütülecektir.

İlk aşama için; sağlık çalışanları, engelli vatandaşlar, koruma evlerinde ikamet edenler, 65 yaşının üzerinde olan yaşlılarımız ve kalabalık bölgelerde ikamet eden yetişkinlere aşı yapılacaktır.

İkinci aşama için; toplumun işleyişinde gerekli sektörler ve yüksek risk teşkil eden alanlarda bulunmakta olan, kritik iş yapan kişiler ve 50 yaşın üzerinde kronik hastalığa sahip bireylere aşı yapılacaktır.

Üçüncü aşamada; 50 yaşın altında kronik hastalığı bulunan vatandaşlar, genç yetişkinler ve ilk iki grupta yer edinmemiş sektör ve meslek çalışanları aşılanacak.

Dördüncü ve son evrede ise; üç gruba da dışarısında kalan bütün bireylere aşı yapılacak.

Gelişmeler beklendiği gibi ilerlerse Türkiye, dünyada aşılama çalışmalarına erkenden start veren ülkelerden biri olacaktır. Ancak aşıların mücadele gücümüzü arttırması; kısıtlama, önlemler ve mevcut tedbirlere uymayacağımız anlamanı gelmez. Covid-19 yayılması için en ufak bir şans vermemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isteriz. Normal yaşantıya dönmenin anahtarı, Türkiye olarak hep birlikte hareket etmemiz, bütün tedbirlere hep beraber özenle uymamız ve uygulamamıza bağladır.”

COVİD-19 NEDİR

Covid-19, yeni koronavirüs hastalığı olarak geçmektedir. İlk görülme yeri Çin’in Wuhan şehrinde olmuş, ilk yayılıma geçmesi ise 2019 Aralık ayının sonlarında başlamıştır. Hastalık ise solunum yoluna verdiği zararlar(nefes darlığı, ateş, öksürük, yorgunluk) neticesinde, yapılan araştırmanın sonucunda 13 Ocak 2020’ de bilinen bir virüs haline geldi.

Salgının ilk başlarında, Wuhan Eyaleti’nin hayvan ve deniz ürünleri pazarında bulunan insanlarda tespit edilmiştir. Sonrasında ise insandan insana geçerek Wuhan şehri başta, Hubei eyaletinde yer almakta olan bütün şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’ nin diğer eyalet bölgelerine yayılım göstermiş ve oradan da dünyaya yayılmıştır.

Koronavirüs, hayvanlar ya da insanlarda hastalığa sebebiyet verebilecek büyük bir virüs ailesinin adıdır. İnsanlar için, birkaç koronavirüs soğuk algınlığından Orta Doğu Sendromu(MERS), Şiddetli Akut Solunum Sendromu(SARS) gibi çok daha şiddetli hastalıklar ile solunum yolu enfeksiyonlarına sebebiyet verebiliyordu. Yeni Koronavirüs Hastalığına ise SAR-CoV-2 virüsü sebebiyet verir.

COVİD-19 BELİRTİLERİ

Kişi herhangi bir olgu göstermeden de covid-19 hastası olabilmektedir lakin bunların oranı bilinmez. En çok karşılaşılmakta olan belirtiler ise; ateş, nefes darlığı ve öksürüktür(HAFİF). Zatüre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm(ŞİDDETLİ OLGULAR)

BULAŞIM SÜRECİ NASIL İŞLER

Covid-19 nedeni ile hasta olan bir bireyin; öksürmesi, aksırması ile birlikte bulundukları alana saçılan damlacıkların solunması ile bulaşmaktadır. Hastaların alana saçtığı solunum parçacıkları ile kirlenmiş olan yüzeylere; birey dokunur ve ardından ellerini yıkamadan ağızına, bununa ve gözüne, yani kısacası yüzüne götürdüğünde de virüsün bulaşma ihtimali yüksektir.

SALGINDAN EN ÇOK KİMLER ETKİLENİR

Covid-19 herkes için risk teşkil etmektedir. Lakin bazı gruplar daha fazla etkilenmektedir. Bunlar;

*65 yaşının üstünde olanlar,

*Ciddi kronik tıbbi hastalığı bulunmakta olan bireyler: Kalp hastalığı, Hipertansiyon, Şeker hastalığı, kronik solunum yolu rahatsızlığı, Kanser hastaları.

*Çok fazla hasta kişilerle teması bulunduğu için sağlık çalışanları.

KORONAVİRÜS GEBELİK İÇİN RİSK TEŞKİL EDİYOR MU

Koronavirüsün hamilelere etkisi hakkında sınırlı bilimsel kanıtlar bulunmaktadır.

Mevcut kanıtlar neticesinde korona virüs enfeksiyonu sonrasında hamile kadınların arasında hastalık şiddeti, hamileliği bulunmayan yetişkin korona virüs hastası ile aynı şekilde ilerlemektedir. Korona virüsün fetüse olumsuz bir etkisi kanıtlanmamıştır ve öyle bir veri bulunmamaktadır.

Bu zamana kadar koronavirüs olan bir anneden yeni doğan bebeğine hastalığın geçtiğine dair herhangi bir kanıt yoktur.

COVİD-19 TESTİ NEREDE YAPILMAKTADIR

Yeni Korona virüs tanısında kullanabilecek gerekli moleküler test, ülkemizde bir çok alanda bulunmaktadır. Tanı testinin yapılma işlemleri sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş olan Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmalıdır.

COVİD-19 İÇİN KORUNMA VE TEDBİR

Mümkün olduğunca yurt dışına çıkılmamaya çalışılmalıdır. Eğer yurtdışına çıkmak zorunlu ise belirli kurallara dikkat etmek gerekir. Bu kural seyahatin ardından 15 gün evden çıkmamak ve kimseyle görüşmemektir.

*Maske kurallarına ne olursa olsun uyulmalıdır. Burunda boşluk bırakmayacak bir şekilde takılmalı ve sokaklara atılmamalıdır.

*El temizliğine özen gösterilmelidir. Eller en az 20 saniyelik bir sürenin tamamında su ve sabun ile yıkanılmalıdır. Eğer su veya sabun yoksa; alkol bazlı el antiseptiğinden faydalanılmalıdır. Antiseptik ya da anti bakteriyel içerikli sabun kullanmanın herhangi bir artısı yoktur. Normal sabun yeterli olacaktır.

*Eller henüz yıkanmamışsa, ağız, göz ve buruna götürülmemeli olabildiğince yüzünüzden uzak tutulmalıdır.

*Hasta insanlardan uzak durmalı en az 1,5 metrelik bir mesafe konulmalıdır.

*Hasta insanlar ya da hasta bir çevre ile doğrudan temasta bulunulduysa ellerin sık sık temizlenmesi gerekmektedir.

*Hastalığın çok olduğu alanlara gidilmekten kaçınmalıdır, hatta bu yerler arasında sağlık merkezleri de bulunmaktadır. Sağlık kuruluşuna gidildiğinde ise olabildiğince hastalarla temas edilmemelidir.

*Öksürme ya da hapşırma esnasında ağız ve burun tek kullanımlık bir selpak ile kapatılmalıdır, eğer kağıt mendiliniz yoksa dirseğinizin iç kısmını kullanmanız yeterlidir. Kalabalık yerlerden kaçınılmalıdır ve tıbbi maske kurallarına uyulmalıdır.

*Az pişmiş ya da çiğ hayvan ürünlerinin kullanımından kaçınılması gerekmektedir. Yiyecekler iyi pişirilmelidir.

*Hayvan kesim alanları ve hayvan pazarlarından kaçınılmalıdır.