Koronavirüs aşısı için randevu almalar başladı! Aşı randevusu nasıl alınır?

Çin'de Sinovac firmasının geliştirdiği koronavirüs aşısından 3 milyon dozluk bir bölümü 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye getirildi. Aşı ve İlaç Depolarına nakilleri sağlanan aşıların sıcaklıklarını kaydedecek cihazlarla olan tüm kontrolleri tamamlanırken aşının uygunluğunun teyitleri de yapıldı.

Aşı uygulamalarının başlanacağı konusunda yapılan bilgilendirmelerin ardından sağlık çalışanları için aşı randevularının verildiği sistemin aktif hale getirildiği duyuruldu.

Koronavirüsk isteyen sağlık çalışanları Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) sistemine giriş yaparak https://www.mhrs.gov.tr/ adresinden veya ALO 182 hattı üzerinden randevularını alabilecekler. Sağlık çalışanlarına aşıların uygulanma sürecinin bitmesinin ardından ise ilk risk grubuna dahil olan vatandaşlar aynı sistem üzerinden, bağlı oldukları Aile Sağlık Merkezlerinden ve tüm kamu, özel hastanelerden randevularını alabilecekler.

MHRS AŞI RANDEVUSU RANDEVUSU ALMA

"E DEVLETTEN RANDEVU ALMA"

Aşı randevusu almak için MHRS sistemine Turkiye.gov.tr veya "e-devlet" mobil uygulamalarından giriş yaparak burada bulunan arama bölümüne MHRS yazarak çıkan ekrandan koronavirüs aşısı için randevu alınabilir.

E DEVLET AŞI RANDEVUSU ALMA