Koronavirüs aşısı geldi mi, ne zaman aşılama başlayacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısı için Çin’den 50 milyon doz aşı alımı için anlaştıklarını duyurmuştu. Koca, aşının yapılacağı öncelikli grup olarak sağlık çalışanlarına ve 65 yaş üstü vatandaşlara yapılacağını açıklamıştı.

Koronavirüs aşısı geldi mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının onay süreçlerinin başladığını ve Çin’in aşıya onay verdiğini söyledi. Koca, aşıların depolarda olduğunu birkaç pürüzün kaldığını ve kısa bir zaman sonra ülkemize aşıların geleceğini söyledi. İlk partide 3 milyon doz aşının geleceğini söyleyen Koca, Aralık ayının sonu veya ocak ayının başı gibi aşılamanın başlayacağını söyledi.

Koronavirüs aşısının kimler olacak?

İlk olarak sağlık çalışanları, 65 yaş üstü kişiler ve yaşlı-engelli bakım evlerinden kalan kişiler aşı olacak.

İkinci grupta risk faktörü yüksek sektörlerde çalışan kişilere ve 50 yaş üstü kronik hastalığı olan kişilere aşı yapılacak.

Üçüncü grupta 50 yaş altı kronik hastalığı bulunanlara, genç yetişkinlere ve ilk iki grupta olmayan meslek çalışanlarına aşı yapılacak.

Dördüncü grupta ise diğer grupta olmayan kişilere aşı yapılacak.