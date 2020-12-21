İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ameliyatla kadın olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla kadın olan oyuncu Elliot...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Mutasyona uğramış virüsle ilgili Türkiye'den flaş karar! 4 ülkeye uçuşlar durduruldu
Son Dakika
Mutasyona uğramış virüsle ilgili Türkiye'den...
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...

Koronavirüs aşısı geldi mi, ne zaman aşılama başlayacak?

Tüm ülkeler koronavirüs salgınının önüne geçmek için biran önce aşı tedarik etmeye çalışıyorlar. Türkiye'de de koronavirüs aşısı beklenmeye başlandı. Koronavirüs aşısı ülkemize hangi tarihte ulaşacağı ve aşılamanın ne zaman başlayacağını haberimizden öğrenebilirsiniz.

21 Aralık 2020 Pazartesi 22:07
Koronavirüs aşısı geldi mi, ne zaman aşılama başlayacak?
Takip Et:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısı için Çin’den 50 milyon doz aşı alımı için anlaştıklarını duyurmuştu. Koca, aşının yapılacağı öncelikli grup olarak sağlık çalışanlarına ve 65 yaş üstü vatandaşlara yapılacağını açıklamıştı.

Koronavirüs aşısı geldi mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının onay süreçlerinin başladığını ve Çin’in aşıya onay verdiğini söyledi. Koca, aşıların depolarda olduğunu birkaç pürüzün kaldığını ve kısa bir zaman sonra ülkemize aşıların geleceğini söyledi. İlk partide 3 milyon doz aşının geleceğini söyleyen Koca, Aralık ayının sonu veya ocak ayının başı gibi aşılamanın başlayacağını söyledi.

Koronavirüs aşısının kimler olacak?

İlk olarak sağlık çalışanları, 65 yaş üstü kişiler ve yaşlı-engelli bakım evlerinden kalan kişiler aşı olacak.

İkinci grupta risk faktörü yüksek sektörlerde çalışan kişilere ve 50 yaş üstü kronik hastalığı olan kişilere aşı yapılacak.

Üçüncü grupta 50 yaş altı kronik hastalığı bulunanlara, genç yetişkinlere ve ilk iki grupta olmayan meslek çalışanlarına aşı yapılacak.

Dördüncü grupta ise diğer grupta olmayan kişilere aşı yapılacak.



Son Güncelleme: 21.12.2020 22:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaKoronovirüs Aşısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sputnik V aşısı için yurt dışından ilk onay geldi!
Sputnik V aşısı için yurt dışından ilk onay geldi!
İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı!
İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı!
Bakan Koca 21 Aralık korona virüs vaka tablosunu duyurdu! Vaka sayısı 20 binin altına indi
Bakan Koca 21 Aralık korona virüs vaka tablosunu duyurdu! Vaka sayısı 20 binin altına indi
Türkiye'de koronavirüs hakkında yapılan anket sonucu şok edici! Aşı, vaka sayıları ve test sayıları hakkında verilen cevaplar
Türkiye'de koronavirüs hakkında yapılan anket sonucu şok edici! Aşı, vaka sayıları ve test sayıları hakkında verilen cevaplar
Nöroloji uzmanı Aysun Hatice Akça Karpuzoğlu kış aylarında yaşanabilecek yüz felcine karşı uyardı!
Nöroloji uzmanı Aysun Hatice Akça Karpuzoğlu kış aylarında yaşanabilecek yüz felcine karşı uyardı!
20 Aralık vaka sayıları açıklandı! Vaka sayısı 20 bin 316,hasta sayısı ise 3 bin 546 oldu
20 Aralık vaka sayıları açıklandı! Vaka sayısı 20 bin 316,hasta sayısı ise 3 bin 546 oldu

Popüler Haberler

Koronavirüs aşısı geldi mi, ne zaman aşılama başlayacak?
Nar kırma geleneği ve duası nasıl yapılır?
Rüyada ekmek alma görmek ne anlama gelir? Rüyada ekmek alma görmenin anlamı
B1117 virüsü Türkiye’de görüldü mü? Mutasyona uğrayan virüs Türkiye'ye geldi mi?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izlendi mi? beğenildi mi? TRT 1 yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun reyting oranları
21 Aralık En Uzun Gece İndirimleri hangi markalarda? 21 Aralık indirimleri ne zamana kadar sürecek?
e-Duruşma sistemi nedir, nasıl işliyor? e-Duruşmaya nasıl katılabilirim?
Orkun Işıtmak Kirli Çamaşırlar programı konsepti ne?
KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? 2020 2021 KYK burs paraları ne zaman hesaba yatar?
Netflix 2020 Bit Artık konusu ne? Death to 2020 ne zaman başlayacak?
Esnaf Kefalet kredisi kullanım şartları ve avantajları
Hisseli Tapuya Anında Onaylı Kredi Veren Bankalar
Finansal karne nedir? E Devlet finansal durum ve karne sorgulama işlemi
Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 20 Ekim maç takvimi maç programı
Hamile Bir Kadın Gebelik Diyabeti Esnasında Ne Yapmalıdır? Belirtileri Nelerdir?
Amazon Türkiye yılın son fırsatları kampanyası ile dev indirimler
Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Genco Özak kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Çukur Dizisi Yasemin kimdir? Gerçek adı nedir?
İhaleye katılım için SGK borç sınırı ne kadardır (2020)?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım kimdir? Emre Erçil kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Çukur Selim Koçovalı ölecek mi, diziden ayrılıyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.