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Koronavirüs aşısı fiyatı kaç TL olacak?

Tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 virüsüne karşı ortaya konan ve yüzde 95 oranda etkili olduğu aktarılan aşının onaylanması için bekleyiş sürüyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk aşamada 1 milyon doz tedarik edileceğini aktardı...

23 Kasım 2020 Pazartesi 22:39
Koronavirüs aşısı fiyatı kaç TL olacak?
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Tüm dünya çapında yaklaşık 1 senedir etkisini gösteren ve hayatın son derece olumsuz etkilenmesine neden olan Covid-19 salgınının sonlandırılması için çalışmalar devam ediyor. Covid-19 virüsüne karşı geliştirilen aşıların çalışmalarında büyük yol katedilmesi ile birlikte ne zaman aşı yapılmaya başlanacağı merak edilenler arasında yer alıyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca Türkiye olarak, Covid-19’a karşı yüzde 95 oranda etkili olduğu ifade edilen Pfizer’in aşısından 1 milyon adet tedarik edileceğini ifade etti.

Covid-19 aşısının fiyatı belli oldu mu?


Avrupa Birliği ile Pfizer/Biontech arasında yapılan anlaşma bünyesinde 300 milyon doza karşılık 4.65 milyar Euro ödeme yapılacağı görüldü. Bu rakam Türk Lirasına yaklaşık 42 milyar olarak çevriliyor. Yapılan hesaplamalara göre iki doz haline yapılacak olan aşılar Avrupa’da 31 Euro karşılığında satılacak.

FDA’ya başvuru yapıldı

Pfizer ve Biontech ortaklığı ile ortaya konan ve yüzde 95 oranda etkili olduğu aktarılan Covid-19 aşısı için FDA’ya başvuru gerçekleştirildi. Acil kullanım onayının alınmasıyla birlikte aşılama işlemlerine başlanacak. Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci’nin yönettiği Biontech firması ile ABD ilaç devi Pfizer’in ortak bir şekilde ortaya koyduğu aşının onayı için milyonlarca insan bekliyor. Yapılan tahminlere göre ilk aşının Aralık ayı ortasında burulacağı öne sürülüyor.

Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk aşamada 1 milyon doz aşı tedarik edileceğini ancak 2021 senesinde bu miktarın 25 milyona kadar çıkabileceğini aktarmıştı.



Son Güncelleme: 23.11.2020 22:43
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Anahtar Kelimeler:
Covid-19PfizerBioNTechAşı
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