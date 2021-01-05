İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na yeni yılda aşk pozu ile seslendi
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...

Koronavirüs aşılarında dağıtım planlaması belli oldu

Merakla beklenen koronavirüs aşılarının Çin'den gelmesiyle birlikte, aşıların dağıtım planlaması da belli oldu.

05 Ocak 2021 Salı 13:59
Koronavirüs aşılarında dağıtım planlaması belli oldu
Takip Et:

Koronavirüs hastalığı üzerinden etkili bir aşı olan Çin aşıları geçtiğimiz gün ülkemize ulaşmıştı.

Yaklaşık 3 milyon doz olan Çin aşıları şu anda Bakanlık tarafından inceleniyor. İncelemeler ve testler sonucunda yaklaşık 3 milyon doz aşı ilk olarak riskli gruplara vurulmaya başlanacak.

Konuyla ilgili çalışmaları tamamlayan Bakanlık, aşıların dağıtım planlamasınıda açıkladı.

İlk olarak belirlenen risk grubundaki hastalar bağlı oldukları sağlık ocakları veya yoğunluk durumuna göre devlet yada özel hastanelerden randevu oluşturarak, kendilerine verilen gün ve saatlerde aşılarını olabilecekler.

Haber Global'den Ozan Ulaş Caymaz'ın haberine göre, aşı randevuları ocak ayı içinde MHRS sistemi üzerinden verilmeye başlayacak.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada,aşının sağlık ocakları, devlet , özel yada üniversite hastaneleriden, oluşturulacak birimler tarafından yapılacağını duyurdu. Aşı olacak risk grubundaki kişilerin aşılarının online yada telefon ile alınan randevu günü ve saatinde yapılacağı, MHRS sistemine kayıtlı olmayan vakıf ve özel üniversitelerinde kayıtlarının sisteme yapılacağı ifade edildi.

Bu kapsamda bu kurumlarda randevu iş işlemlerini yürütecek personelin bilgilerinin Bakanlığa bildirilmesi istendi.”



Son Güncelleme: 05.01.2021 13:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsAşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs aşı uygulamasında randevu dönemi başlıyor! Randevular MHRS sistemi ile alınacak
Koronavirüs aşı uygulamasında randevu dönemi başlıyor! Randevular MHRS sistemi ile alınacak
4 Ocak koronavirüs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı bugün yükseldi
4 Ocak koronavirüs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı bugün yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu!
Covid-19 aşısı olan İtalyan doktor virüse yakalandı!
Covid-19 aşısı olan İtalyan doktor virüse yakalandı!
SMA hastası çocuklar için Bilim Kurulu’ndan flaş açıklama: İddialar gerçek dışı!
SMA hastası çocuklar için Bilim Kurulu’ndan flaş açıklama: İddialar gerçek dışı!
SMA hastaları için toplanacak yardımlar valilik iznine bağlandı!
SMA hastaları için toplanacak yardımlar valilik iznine bağlandı!

Popüler Haberler

Zatürre aşısını devlet karşılıyor mu? 2021
BİM'de satılan Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop nasıl, alınır mı? Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop BİM'de satışı başladı
İŞKUR evde iş ilanları var mı? İŞKUR evde paketleme iş ilanları?
TV'de bugün hangi maçlar var? 5 Ocak 2021 Salı Canlı futbol maç programı
Şeref Bey dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
2021 SGK hasta rapor parası nasıl alınır? SGK rapor sorgulama işlemleri
Egemen Babil'den ayrıldı mı? Yeni sezonda Ozan Güven Babil'de olmayacak mı?
Emanet Begüm karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gözde Gürkan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Türkiye il plaka ve telefon kodları listesi 2021
Alev Alev dizisi 1. bölüm ne zaman? Alev Alev 1. Bölüm yayın tarihi ve fragmanı
Kredi kartı asgari ödeme oranları ne kadar oldu? Limitlerine göre yeni kredi kartı asgari ödeme oranları
TOKİ İstanbul 50 Bin Sosyal Konut Kura Çekilişleri Ne Zaman Yapılacak? İstanbul Toki Kura Çekiliş Tarihi
The Taste Türkiye neden yok? Final mi yaptı? Yarışmanın günü değişti!
TV8 MasterChef Türkiye ödülü ne, yarışmayı kazanan ödül olarak ne alacak?
Romanya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Kaymakamlık maaşı ne kadardır? 2021 Kaymakamlık maaşı miktarı
PTT'denö özel borç transfer ve yapılandırma kredisi Ocak 2021
2021 sıfır araç ÖTV indirimi olacak mı, ne zaman olacak?
TV8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 5 Ocak 2021 Salı TV8 dizi, film ve programları
5 Ocak 2021 Salı günü Kanal 7 yayın akışı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.