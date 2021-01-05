Koronavirüs aşılarında dağıtım planlaması belli oldu

Koronavirüs hastalığı üzerinden etkili bir aşı olan Çin aşıları geçtiğimiz gün ülkemize ulaşmıştı.

Yaklaşık 3 milyon doz olan Çin aşıları şu anda Bakanlık tarafından inceleniyor. İncelemeler ve testler sonucunda yaklaşık 3 milyon doz aşı ilk olarak riskli gruplara vurulmaya başlanacak.

Konuyla ilgili çalışmaları tamamlayan Bakanlık, aşıların dağıtım planlamasınıda açıkladı.

İlk olarak belirlenen risk grubundaki hastalar bağlı oldukları sağlık ocakları veya yoğunluk durumuna göre devlet yada özel hastanelerden randevu oluşturarak, kendilerine verilen gün ve saatlerde aşılarını olabilecekler.

Haber Global'den Ozan Ulaş Caymaz'ın haberine göre, aşı randevuları ocak ayı içinde MHRS sistemi üzerinden verilmeye başlayacak.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada,aşının sağlık ocakları, devlet , özel yada üniversite hastaneleriden, oluşturulacak birimler tarafından yapılacağını duyurdu. Aşı olacak risk grubundaki kişilerin aşılarının online yada telefon ile alınan randevu günü ve saatinde yapılacağı, MHRS sistemine kayıtlı olmayan vakıf ve özel üniversitelerinde kayıtlarının sisteme yapılacağı ifade edildi.

Bu kapsamda bu kurumlarda randevu iş işlemlerini yürütecek personelin bilgilerinin Bakanlığa bildirilmesi istendi.”