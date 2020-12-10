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Koronavirüs aşılamaları ne zaman başlıyor? Covid19 için ilk aşı ne zaman vurulacak?

Covid-19 virüsünün aşısı bulunmasıyla beraber devamında aşı yapılmalı mı tartışmaları ortaya çıktı. Bazı kesim aşı yaptırmak istemediğini söylerken, bazıları ise aşı olmak istediklerini dile getirdiler. İlk aşının ne zaman yapılacağını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

10 Aralık 2020 Perşembe 21:11
Koronavirüs aşılamaları ne zaman başlıyor? Covid19 için ilk aşı ne zaman vurulacak?
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Çin’den gelecek aşıyla birlikte aşılanma dönemine geçileceğini duyuran Fahrettin Koca,  aşılanma ile ilgili detaylı bilgiyi kamuoyuna açıkladı.  Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Koca, şu açıklamalarda bulundu:

“Aşının zorunlu olmasını şu an için düşünmüyoruz. Aşının daha önce 11 Aralık’ta geleceğini söylemiştik. Ancak 3-4 gün içerisinde aşı Türkiye’ye gelebilir. Bütün izinler alınmış durumda. Aşı geldikten sonra da Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda iki hafta güvenlik testleri yapıldıktan sonra kullanıma geçecek. Bu iki haftalık testten geçmeden aşılanmaya izin vermiyoruz. Ay sonu itibariyle sağlık çalışanlarımızdan başlamış olacağız. Önümüzdeki günlerde 20 milyon dozun ilk 3 milyonu geçmiş olacak.”

 

Aşının kimlere uygulanacağı hakkında bilgiler veren Koca, hamiller ve 18 yaş altı kişilere aşının vurulmayacağı bilgisini duyurdu. Koca, 18 yaş altı kişiler için ise aşı çalışmalarının Çin’de devam ettiğini ve sonuçların haziran ayında çıkacağını sözlerine ekledi.

 

Aşılanma süresi boyunca, Türkiye vatandaşlarına aşının güvenirliğini kazandırmaya yönelik çalışmalar yapacağını söyleyen Koca, kitlesel bir aşılanma hedefi olduğunu söyledi.

 

Aşının uygulanması için testlerin olumlu sonuçlarını bekleyen Koca, aşının değerlendirilmesi ve onayından sonra aşılanmanın yapılacağını söyledi. Aşının bir an önce hayata geçirilmesi için çalışmaları hızlandıran Koca, 14-21 gün arayla 2 doz olarak aşının uygulanacağını açıkladı.

 

 



Son Güncelleme: 10.12.2020 21:11
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AşıFahrettin KocaBilim KuruluKoronavirüs
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