İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na yeni yılda aşk pozu ile seslendi
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...

Koronavirüs aşı uygulamasında randevu dönemi başlıyor! Randevular MHRS sistemi ile alınacak

Koronavirüs aşısının Türkiye'ye gelmesi ile birlikte aşılama süreci netleşmeye başladı. Sağlık Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği yazıda aşılamanın randevu ile yapılacağı ve randevuların da MHRS sistemi üzerinden alınacağı bildirildi.

05 Ocak 2021 Salı 13:36
Koronavirüs aşı uygulamasında randevu dönemi başlıyor! Randevular MHRS sistemi ile alınacak
Takip Et:

Çin'den ithal edilen ve Sinovac firması tarafından geliştirilen koronavirüs aşılarında analiz çalışmaları başlatıldı. Halk sağlığı ve aşı depoları'na yerleştirilen aşılardan alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) laboratuvarları'na gönderilirken firmanın tanımladığı koşullarda saklanması öngörülen aşılarda etkililik ve güvenilirlik kontrolleri yapılıyor.

Diğer taraftan; Sağlık Bakanlığı tarafında 81 il sağlık müdürlüklerine bir yazı göndererek aşılama süreci hakkında bilgilendirme yapıldı. Kovid-19 aşısının, Aile Sağlığı Merkezleri ile birlikte kamu hastaneleri de dahil olmak üzere tüm özel ve üniversite hastanelerinde Kovid-19 aşısı uygulama birimlerin oluşturulacağı ve aşı yaptıracak olan vatandaşların da bu birimler için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu ile başvurmaları gerektiği aktarıldı.

Buna göre genişletilen randevu kapsamına özel ve üniversite hastaneleri de MHRS sistemine dahil edilmiş oldu.



Son Güncelleme: 05.01.2021 13:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs AşısıMhrs RandevuAşı Randevusu AlmaMhrs Aşı Randevusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs aşılarında dağıtım planlaması belli oldu
Koronavirüs aşılarında dağıtım planlaması belli oldu
4 Ocak koronavirüs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı bugün yükseldi
4 Ocak koronavirüs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı bugün yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu!
Covid-19 aşısı olan İtalyan doktor virüse yakalandı!
Covid-19 aşısı olan İtalyan doktor virüse yakalandı!
SMA hastası çocuklar için Bilim Kurulu’ndan flaş açıklama: İddialar gerçek dışı!
SMA hastası çocuklar için Bilim Kurulu’ndan flaş açıklama: İddialar gerçek dışı!
SMA hastaları için toplanacak yardımlar valilik iznine bağlandı!
SMA hastaları için toplanacak yardımlar valilik iznine bağlandı!

Popüler Haberler

İŞKUR evde iş ilanları var mı? İŞKUR evde paketleme iş ilanları?
TV'de bugün hangi maçlar var? 5 Ocak 2021 Salı Canlı futbol maç programı
Şeref Bey dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
2021 SGK hasta rapor parası nasıl alınır? SGK rapor sorgulama işlemleri
Egemen Babil'den ayrıldı mı? Yeni sezonda Ozan Güven Babil'de olmayacak mı?
Emanet Begüm karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gözde Gürkan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Türkiye il plaka ve telefon kodları listesi 2021
Gününü dolduran ve prim borcu olan emekliye Ziraat Bankası kredi kampanyası
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana başvuru şartları neler? Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana başvuru için gerekli şartlar
Yeni Hayat Nevin kimdir? Gerçek adı nedir? Nilperi Şahinkaya rol aldığı yapımlar
Kira Yardımı Nasıl Alınır? 2019 Kira Yardımı Alma Şartları
Takipsizlik kararı ve kovuşturmaya yer olmadığına dair karar nedir? Kararların anlamları
Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Survivor 2021 için yarışmacılar belli oldu mu? Survivor yeni sezon belli olan yarışmacılar
Evlilik kredisi veren bankalar hangileridir?
Superonline müşteri hizmetlerine direk bağlanma numarası ve tuşları
İş Bank 120 ay vadeli 100 BİN TL konut kredisi hesaplama ve 5 Ocak 2021 Salı geri ödeme tablosu
SGK cenaze yardımı ödemesi nasıl alınır? 2021 Sgk cenaze yardımı kaç günde ödenir?
Emekli maaşı ne zaman verilir? Emeklilik dilekçesinin ardından emekli maaşı ne zaman bağlanır?
5 Ocak 2021 Salı Star TV yayın akışında neler var?
5 Ocak 2021 Salı TV8 yayın akışında ne var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.