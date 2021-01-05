Koronavirüs aşı uygulamasında randevu dönemi başlıyor! Randevular MHRS sistemi ile alınacak

Çin'den ithal edilen ve Sinovac firması tarafından geliştirilen koronavirüs aşılarında analiz çalışmaları başlatıldı. Halk sağlığı ve aşı depoları'na yerleştirilen aşılardan alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) laboratuvarları'na gönderilirken firmanın tanımladığı koşullarda saklanması öngörülen aşılarda etkililik ve güvenilirlik kontrolleri yapılıyor.
Buna göre genişletilen randevu kapsamına özel ve üniversite hastaneleri de MHRS sistemine dahil edilmiş oldu.
Son Güncelleme: 05.01.2021 13:36