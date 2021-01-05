Koronavirüs aşı uygulamasında randevu dönemi başlıyor! Randevular MHRS sistemi ile alınacak

Çin'den ithal edilen ve Sinovac firması tarafından geliştirilen koronavirüs aşılarında analiz çalışmaları başlatıldı. Halk sağlığı ve aşı depoları'na yerleştirilen aşılardan alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) laboratuvarları'na gönderilirken firmanın tanımladığı koşullarda saklanması öngörülen aşılarda etkililik ve güvenilirlik kontrolleri yapılıyor.

Diğer taraftan; Sağlık Bakanlığı tarafında 81 il sağlık müdürlüklerine bir yazı göndererek aşılama süreci hakkında bilgilendirme yapıldı. Kovid-19 aşısının, Aile Sağlığı Merkezleri ile birlikte kamu hastaneleri de dahil olmak üzere tüm özel ve üniversite hastanelerinde Kovid-19 aşısı uygulama birimlerin oluşturulacağı ve aşı yaptıracak olan vatandaşların da bu birimler için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu ile başvurmaları gerektiği aktarıldı.

Buna göre genişletilen randevu kapsamına özel ve üniversite hastaneleri de MHRS sistemine dahil edilmiş oldu.