Koronavirüs aşı uygulamasına yedek liste mi eklenecek? Bilim Kurulu üyesi açıkladı..

ağlık Bakanlığı'na bağlı Bilim Kurulu üyeliğinde görevli Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs aşısında alınan aşı randevusuna gidilmemesiyle ortaya çıkacak aşı israfıyla ilgili bir açıklama yaptı. Prof. Dr. İlhan açıklamasında aşı israfına karşı bir öneride bulunarak belirlenen listelerin yanına ek liste yapılmasının doğru olacağını söyledi.

Türkiye'ye ithal edilerek uygulanmasına başlanılan Biontech aşısıyla ilgili randevu almasına rağmen aşı yaptırmaya kişiler nedeniyle aşıların çöpe gitme ihtimalini değerlendiren Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, gün içinde randevu alan 60 kişinin yerine 58 kişi gelmesi durumunda yedek aşı listesi oluşturulabileceğini söyledi.

Aşıyla ilgili son dönemlerde israf edildiğine dair ortaya çıkan söylentiler hakkında da düşüncesini söyleyen İlhan, bir şişeden 6 doz kadar çıktığını ve bu 6 dozun planlamasının yapılmasında 6 kişi gelecek şekilde yapıldığını ifade etti. Sayının belli olmasına rağmen eksik gelen kişilerde kalan dozların da aşı sıkıntısına yol açabileceğini belirten Prof. Dr. İlhan, olası israflara karşı yedek listeler yapılması gerektiği önerisinde bulunarak, şayet aşı olmak isteyen gönüllüler var ise öncelik olarak risk grubuna dahil olanların ve sonrasında da hangi yaş grubunda ise oradan yakın kişilerin çağrılabileceğini kaydetti.

Prof. Dr. İlhan, aşı uygulanacak olan kişilere mutlaka aşı randevularına uymaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunarak herkesin randevu tarihlerine riayet etmelerini, kimsenin bu yüzden hakkının yenmemesini hem de kendi aşılarının zamanında olmalarının kendi sağlıkları açısından doğru bir davranış olduğunu söyledi.