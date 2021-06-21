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Koronavirüs aşı uygulaması eczanelere taşınıyor!

Sağlık Bakanlığı'nın, koronavirüs aşılama uygulamasının kapsamını genişletmeye ve eczanelerde de yapılabilmesi için bir girişimde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.

21 Haziran 2021 Pazartesi 11:57
Koronavirüs aşı uygulaması eczanelere taşınıyor!
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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan aşılama uygulamaları son hızıyla devam ederken, kısıtlamaların büyük bölümünün kaldırılması sonrası pandeminin seyri ile aşılama programlarının tüm yaz boyunca izlenmesi planlanıyor. Aşılama takviminin istenilen şekilde ilerlemesi durumunda ise normal hayatın tüm kurallarına geri dönülmesi hedefleniyor.

Temmuz ayının ortasına kadar 18 yaş üstü herkes aşılanması planlanırken işsiz vatandaşlar ve diğer öğrenciler için yeni formüllerin geliştirileceği konuşuluyor. Bu hızla devam eden aşılama uygulamalarında ise Ağustos sonuna kadar tek toz aşısını olmayan kalmayacak. Gerçekleştirilen yoğun çalışmalarda ise aşı ekipleri, en düşük aşı grubuna bir tarama oluşturdu ve kişileri özel olarak aradı randevuları kaydedildi.

"ECZANELERDE AŞI UYGULAMASI"

Tüm bu çalışmalar devam ederken Sağlık Bakanlığı'nın aşı uygulamada kapsam genişliğine gideceği öğrenildi. Geçtiğimiz hafta organize sanayi bölgelerinde kurulan aşı mobil merkezlerinin daha da artırılacağı ve ayrıca eczanelerde de aşı uygulamasına geçileceği öğrenildi.

Büyük şehirlerde bulunan AVM’lerde ise yeni aşı merkezleri kurulmaya başlandı ve ilk aşı merkezi Gaziantep’e yerleştirildi. 


Son Güncelleme: 21.06.2021 11:57
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Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıEczaneAşı Uygulaması
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