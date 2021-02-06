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Koronavirüs aşı sırası sorgulama ve öğrenme

Bilindiği üzere COVID-19’a karşı ülkemiz aşılama sürecine girdi. Sağlık Bakanlığı aşılama sırasını öğrenmek isteyen vatandaşlar için bilgilendirme yaptı. Detaylar haberimizde.

06 Şubat 2021 Cumartesi 00:58
Koronavirüs aşı sırası sorgulama ve öğrenme
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COVID-19 salgınına karşın Çinli Sinovac firmasından aldığımız aşıların vatandaşa uygulanması devam ediyor. Son günlerde aşılama hızı düşüşe geçerken Sağlık Bakanlığı da aşılama sürecinin hızlı ilerlemesi ve daha çok vatandaşın aşı olabilmesi için bilgilendirme yapmaya devam ediyor.

Koronavirüs aşı sırası nasıl öğreniliyor?

COVID-19 salgınına karşı aşılama sırası geldi mi gelmedi ve hangi grup içinde yer aldığını öğrenmek isteyen vatandaşlar e-Nabız uygulamasından ya da kısa mesaj (SMS) aracılığıyla aşı sıralamalarını öğrenebilecekler.

Aşı sırası nasıl sorgulanıyor?

Aşı sırası sorgulaması yapmak isteyenler, akıllı telefonları, tabletleri ya da bilgisayarları üzerinden https://enabiz.gov.tr/ adresine e-Devlet bilgileriyle giriş yaparak aşı sıralarına bakabilirler.

Ayrıca, SMS hizmeti ile de aşı sıralaması ile grubu öğrenilebiliyor. Vatandaşlar, SMS ile “AŞI” yazdıktan sonra boşluk bıraktıktan sonra; T.C kimlik numarası, bir boşluk daha, T.C kimlik seri numarasının son 4 hanesini yazarak “2023”e kısa mesaj göndererek aşı sıralarını öğrenebilecekler.



Son Güncelleme: 06.02.2021 00:58
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsAşıSıraSorgulama
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