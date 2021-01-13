Koronavirüs aşı randevu sistemi ne zaman açılacak?

Geçtiğimiz hafta ülkemize Çin’den gelen sinovac adında covid-19 aşıları ne zaman uygulamaya konulacağı halk arasında merak konusu oldu. Aşılar vurulmaya başlasa dahi uygulamalar belli bir sistem sırasına dâhil edilecek.

Aşı randevu sistemi açıldı.

Covid-19 aşısı Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aşı olmasından hemen sonra aşı randevu sistemi aktif hale geldi. Aşı randevularınızı MHRS.GOV.TR sistemi üzerinden veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Aşıyı ilk önce sağlıkçılar ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde bulunan gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan halka vurulacak. Aşı uygulaması olan kurumlarda yer alan yaşlı ve engelli vatandaşlar aşı vurulma olaylarını burada gerçekleştirebilecekler. Olmayanlaraysa mobil aşı ekipleri tarafından destek sağlanacak.

Öncelikli aşı yaptırabilecekler?

Öncelikli grup;

İlk etapta aşılar ülkemizdeki 1 milyon 119 bin sağlık çalışanına uygulanacak.

İkinci etaptaysa 380 bin 65 yaş üstü vatandaşa uygulanacak.

Belirlenmiş olan tarihe göre covid-19 aşıları önce sağlık personeline yapılacak. Türkiye’de genel anlamda kamu, üniversite ve özel hastaneler olmak üzere toplam 1 milyon 119 bin 886 sağlıkçı bulunuyor. Birinci etapta 3 milyon doz aşının yüzde ellisi, 28 gün sonra da diğer yarısı sağlık personeline vurulacak.

Geriye kalmış olan 760 bin 228 doz aşının ise toplam 380 bin 114 kronik rahatsızlığı bulunan 65 yaş üstü vatandaşa yapılması öngörülüyor. Fakat eğer geriye kalan Çin’den gelecek olan aşıların ülkeye geç ulaşması durumunda, sağlık personelinin ikinci dozunu direk 65 yaş üstü ve riskli gruplar içinde bulunan yetişkinlere vurulması planlanıyor.

Üçüncü grupta asker, polis ve öğretmenler yer alacak.

Üçüncü etapta toplumda kalabalık yerlerde çalışan kamu görevlilerine yani askerler, polisler, adliye ve yargı hizmetlerinde çalışanlar, öğretmenler, akademik personel, gıda sektöründe çalışanlar, toplum için lojistik öneme sahip yerlerde çalışanlar (belediye hizmetleri, elektrik, su, çöp toplama, itfaiye, kargo görevliler) bulunuyor.

En son grup ise ilk 3 grupta yer almayan vatandaşlara yapılacak.

Son planmadaysa 50 ile 64 yaş arası kronik hastalığı bulunan ve 50-64 yaş arası diğer kişiler yer alacak ve giderek 50 yaş altı kronik hastalığı olan diye takip edecek, sonrada 18-49 yaş arası genç yetişkinler aşılanacak. Ağırlıklı olarak aşı uygulamaları aile sağlık merkezlerinde gerçekleşecek.