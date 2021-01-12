Koronavirüs aşı kayıtları için yeni 'aşıla' mobil uygulaması!

Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşıların uygulanması için Sağlık Bakanlığı yeni bir uygulamayı kullanıma sundu. Mobil telefonlara indirilecek 'aşıla' uygulamasıyla aşı kayıtları yapılacak ve aşının uygunluğu kontrol edilerek kare kodu okutulmasıyla aşı uygulaması yapılacak.

Sağlık Bakanlığı onayı ile geliştirilen aşıla uygulaması ile doktorlar ve sağlık personelleri hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma sürecini takip edecekler. Vatandaşlar ise tüm bilgi, doküman, duyuru ve eğitim videolarına "https://asila.saglik.gov.tr" adresinden kolayca erişim sağlayabilecekler.

Koronavirüs aşısının uygunluğunun kontrol edilebilmesi olanağını sağlayan aşıla mobil uygulaması ise "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresinde İOS işletim sistemi, Android işletim sistemi ve Huawei telefonlarına yüklenebilecek.

Uygulamanın yüklenmesi sırasında kullanım ayarlarının kontrol edilmesi gerekirken indirme işlemi tamamlandıktan sonra mutlaka belirtilen ayarların yapılması gerekecek.