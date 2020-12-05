Koronavirüs aşı geliştiricileri Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci aşı oldu mu, neden aşı olmadı?

Koronavirüs Aşısını Geliştirmesiyle Duyduğumuz Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci Neden Aşı Olmadı?

Son dakika gelişmesi.. Koronavirüse karşı Amerikan şirketi olan Pfizer ile birlikte geliştirdikleri aşı ile çok konuşulan Alman BioNTech şirketinin kurucularından olan Profesör Doktor Uğur Şahin ile Doktor Özlem Türeci’den geliştirilen aşı ile ilgili çarpıcı sözler!

New York Times gazetesinin web sayfasında “Sway” adlı podcast yayını sırasında, gelen soruları cevaplayan Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci, Kara Swisher’in yönelttiği sorular üzerine kendilerinin ve şirketteki çalışanların bulunan aşıdan olmadıklarını belirtti. Bu sözlerini şu şekilde ifade eden Şahin, “ Klinik düzenlemeler nedeniyle aşı yaptırmamıza izin verilmiyor. Aşı yalnızca klinik denemeler kapsamında uygulanabilmektedir. Ve şirket personelinin klinik denemelere katılma izni yoktur. Bu da bizim, diğer insanlar ne zaman aşıya erişebilecekse bizim de o zaman erişebileceğimiz anlamına gelmektedir.” sözlerini kullandı.

Yayılabileceğini Düşünmüştüm!

Çin’in Wuhan eyaletinden çıkan ve tüm dünyaya yayılan virüsün başlangıçta yayılıp yayılmayacağını tahmin edip etmedikleri sorusu yöneltilen Şahin, “ SARS salgınının üzerinden 20 yıl geçti. Sonrasında daha fazla trafik, ulaşım ve seyahat oldu. Dünya daha küçüldü. Ayrıca Çin dünyanın en baskın olan ülkelerinden biridir. Bu, işin bir yönü. Bu virüs için ikinci yön şudur ki, enfekte olan insanların bir bölümü belirti göstermemektedir. Virüsün bu yönü de küresel anlamda yayılmasına sebep oldu. Bunun çok erken bir vakitte pandemi haline geleceğini düşünmüştüm. Ocak ayının son zamanlarıydı. Lancet dergisinde yayınlanan makaleyi okuduktan sonra bu konu hakkında bir şeyler yapmak zorunda olduğumuzu biliyordum. Şirketimizin hızlı cevap için bir dizi becerisi ve teknolojisi mevcuttur. Bunlardan biri geliştirdiğimiz “Messenger RNA” teknolojisi idi. Ve devam etmekte olan bulaşıcı enfeksiyon aşı programlarımız vardı. Ancak ikinci bir durum olarak, kişiselleştirilmiş kanser aşısı platformumuza dayanan ekibimizin, kısa sürede birden fazla adayı değerlendirmemizi sağlayan süreçler meydana getirmesiydi.”

Bu O Kadar Önemli Bir Bilgi Ki..

New York Times Gazetesi’nin, ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın aşı sonuçlarının açıklanma sürecinin “siyasi amaçlar sebebiyle ertelendiği” iddiasına Şahin, şu sözlerle yanıt verdi..

“Siyaset ilgilendiğimiz bir durum değildir. Gün sonunda ilgimiz bu aşıyı en kısa sürede geliştirmek. Etik standartlara uymalı ve bilimsel standartları takip etmeliyiz. Elbette bununla uygun olarak başa çıkabilmek bütünlük esaslı bir meseledir. Bundan dolayı etki sonuçlarını pazar günü, akşam öğrendim ve ertesi gün, sabah sonuçları yayınladık. Bu o kadar önemli bir bilgidir ki, ekibimiz, basın ekibimiz, uygun raporu bulabilmek için bütün gece ayakta kaldı. Bu işin işleme şekli bu şekildedir. Bu sebeple günün sonunda, biz yine bilim tarafından yönlendiriliyoruz ve hiçbir siyası gündeme uymayan, kendi sahip olduğumuz standartlarımızla hareket ediyoruz.”

mRNA Teknolojisi Nedir?

Gazetenin, aşının temelini oluşturan, bahsi geçen “messenger rNA” (mRNA) teknolojisinin kullanım süreçleriyle alakalı sorusuna da Doktor Özlem Türeci şu cevabı verdi: “mRNA, şu zamana kadar onay almış bir aşı veya ilaç sınıfı değildir. Ancak bu, 20 yıldır varlığını sürdüren bir teknolojidir. Ve klinik denemelerde, bulaşıcı hastalık belirtisi durumlarına ilaveten kansere karşı da senelerdir kullanılmaktadır. Böylelikle mekanik anlamda, bir aşı ile ulaşmak istediğiniz şey, bir insanı aşılamanız ve böylece bağışıklık sisteminin virüsün bazı kısımlarını veya zayıflatışmış bir şeklini görmesini ve hangi protein yapılarına karşı bir bağışıklık geliştireceğini anlamasını sağlamaktır. Ve eğer ki bu birey bir yerde gerçek virüsle karşılaşırsa, bağışıklık tepkisi zaten mevcuttur ve çok hızlı hareket edecek şekilde davranığ hastalığı önler. mRNA ile yaptığımız olay, virüs proteinlerini değil, genetik bilgiyi yani proteinin öncüsü olan RNA’yı sağlamaktır.”

Genetik Bilgi Yüklemesi

New York Times’ın yönelttiği “Yani aslında ölü virüsten ziyade sentetik genetik talimatları mı yerleştiriyorsunuz?” sorusuna Özlem Türeci şu şekilde yanıt verdi:

“Tamamen öyle diyebiliriz. Bu, bir virüsün genetik bilgisinin sentetik formudur ve daha da önemlisi tam olarak bir virüs değildir. Bunlar yalnızca iyi bir bağışıklık tepkisi için önemli olan kısımlardır. Bu durumda, koronavirüs için, sivri uçlu proteinin genetik bilgisidir. Ve sivri uçlu protein, virüsün enfekte etmek istediğin insan hücrelerine takıldığı bir kanca olmaktadır. Bundan dolayı işlevsel olarak virüsün çok önemli bir parçasıdır. Ve bu yapıya karşı bir bağışıklık tepkisi oluşturabilir.”

Seneye Normale Dönme İhtimalimiz Var!

Gazeteden gelen “Yüzde 60 aşılanma oranına ulaşıldığı taktirde, tahmini ne zaman normale dönüş beklemektesiniz?” sorusuna ise Prof. Dr. Şahin, “ Önümüzde zorlu bir kış dönemi var. Umarım ki ilkbahar ve yazla beraber enfeksiyon oranları düşer. Yaz sonuna kadar aşılanma yüzdesinin 60- 70 civarında olmasını bekliyorum. Bu orana ulaşabilirsek, gelecek sene normal bir sonbahar ve kış geçirebiliriz.” yanıtını verdi.

Dünyanın En Zengin 500 İnsanı Arasında!

2020 yılını zorlu geçirmemize sebep olan koronavirüse karşı dünya genelinde onaylanan ilk aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci, dünyanın en zengin 500 insanı listesine adını yazdırdı. BioNTech şirketinin hisseleri, İngiltere’nin aşıyı onaylamasının sonrasında yaklaşık olarak %10 seviyesinde artarken, yıllık değeri ise %250’den fazla yükseliş gösterdi.

Göçmen Kökenimiz Siyasete Alet Edilmesin

Bloomberg’ün Milyarderler Endeksi’ne göre, gündeme düşen bu gelişmeden sonra Uğur Şahin, 5.1 milyar dolarlık net serveti ile birlikte dünyanın en zengin 493. insanı oldu. Önümüzdeki hafta ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) onay vermesiyle, BioNTech hisselerinin zirveyi göreceği tahmin ediliyor.

Gazete, Türkiye’den Almanya’ya göç etmiş olan ailelerin çocukları olmalarına fazla odaklanılmış olmasına vurgu yaptı. Şahin ve Türeci çiftine bu konu hakkında düşündükleri soruldu. Uğur Şahin, “Sanırım bir taraftan hayatımız diğer insanlara ilham veriyor. Bu olay sadece göçmenlerle alakalı değil. Aynı anda aşının geliştirildiği ülkenin Almanya olması ile ilgili. Bundan dolayı insanlar bunun bir Alman aşısı olmasından dolayı gururlu. Diğer bir bakışla Türkiye’den gelenler tarafından geliştirilen bir aşı. Ve tüm bu olumlu hislerin iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Göçmenliğin artı ve eksi yönleri hakkında siyasi bir tartışma olmamalıdır. Günün sonunda verilen mesaj, işbirliğinin anahtar olduğudur.” gibi sözler söyledi.

Kısa Bir Süre olmasına Rağmen Aşı Nasıl Bulundu?

Aşının kısa bir süre içinde bulunmasının insanlar tarafından kaygı ve endişe verici olup olmadığı ile ilgili soruya, Türeci şu cevabı verdi: “Rekor bir zamanda tüm klinik geliştirme programını yürütebilmemiz, normal zamanda, daha sonra yaptığınız iş akışlarına eş düzeyli olarak başlamamızdan kaynaklanmaktadır. Yardımcı olan başka bir taraf da klinik araştırmanızı etkin hale getirmek, normal idari süreleri alma konusunda ısrar etmeyen dünya çapındaki düzenleyici otoritelerle oldukça etkileşimli yapılan diyaloglar ve işbirliği idi. Bu sebeple hızlandırılmış programa sahip olmamızı sağlamak için bütün paydaşlar arasında yoğun bir birliktelik vardı.”

“Vatandaşları aşıya nasıl ikna edeceksiniz?” sorusuna Türeci, “ Kimseyi ikna etmek istemiyoruz. Yapacak olduğumuz katkının, olabildiği kadar şeffaf olmamız, denemelerimizde elde ettiğimiz bulguları ayrıntılı olarak kamuyla paylaşmamız olduğunu düşünmekteyiz.” yanıtını verdi.