Koronavirüs antikor testi nasıl yapılır? Antikor testi kimlere yapılır?

Koronavirüs salgınında önemi büyük olan antikor testinin, ilk kez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Türkiye genelinde 153 bin hanede yapılacağı duyuruldu. Antikor testi uygulaması 7 ilde başladı. Başkent Ankara'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğinde, belirlenen hanelere gidilerek, sağlık ekiplerince test için numune alma işlemi yapıldı.

Antikor ve antikor testi nedir?

Mart ayından bu yana Türkiye'de varlığını sürdüren ve üzerinden dokuz ay geçmesine rağmen etkisini gösteren Koronavirüs aracılığı ile tanıştığımız birkaç tıbbi terimden biri de antikor testi. İnsanlar, hastalığa yol açan virüsler gibi yabancı bir patojene maruz kaldıklarında, vücutta kan ve dokularda yaşayan antikorlar üremeye başlar. Kanda ve dokularda yaşayan antikorlar, vücuda giren ve hastalığa sebep olan virüsler, yabancı patojenlere karşı üremeye başlayarak virüslerle mücadele eden, insan vücudunun savunma sistemidir. Antikor ya da seroloji testi, vücudun bu antikorları üretip üretmediğine bakıyor. Vücutta bu antikorların görülmesi büyük bir olasılıkta kişinin koronavirüse yakalandığını ortaya koyuyor.

Koronavirüs ile mücadele edilen bu dönemde virüs için gerekli aşı henüz bulunamadı ve aşı çalışmalarının sürdüğü süreçte, bulunması için daha zaman gerekli. Koronavirüse karşı etkili aşı bulunmamasına rağmen ülkemizde ölüm oranlarını en az seviyeye getirecek olan plazma tedavisi uygulanmaya başladı ve olumlu sonuçlar alındı. Virüsü atlatıp, direnç gören hastalardan alınan antikorlar, vücudun virüs ile savaşması amaçlanan vücut direnci daha düşük olan hastalara nakledilerek yapılan bu çalışma birçok hastada olumlu sonuç vermişti.

Antikorlar, bazı insanlarda çok fazla ürerken bazı insanlarda daha az üreyerek her insanın vücudunda farklı sayılarda üretiliyor. Vücudu antikoru daha az üreten insanlar hastalıklara karşı daha dirençsiz oluyor ve ölüm oranı bu dirençsiz hastalarda daha yoğun yaşanıyor. Virüsü evinde ve farketmeden atlatan hastaların tespiti için yapılacak testlere de başlandı. Koronavirüse karşı bağışıklık kazananların tespitinde yapılacak antikor testleri için belirlenen şehirler açıklandı. Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Gaziantep, Manisa, Eskişehir, Bursa ve Kayseri gibi on üç ilin bulunduğu yerlerde antikor testleri yapılacak. Konya ve Bursa’da testler başladı.