Koronavirüs 28 gün boyunca bulaştırıcılığını koruyor!

Avustralya Ulusal Bilim Kurumu tarafından laboratuvar ortamında gerçekleştirilen deneylerde Covid-19 virüsünün paslanmaz çelik, kağıt para, cam, plastik, telefon ekranı, pamuklu yüzey ve naylon yüzey üzerinde ne kadar süre kalmaya devam ettiği ile ilgili yeni verilere ulaşıldı.

"Virology Jounal" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre virüs 20 derecelik oda sıcaklığı içinde ve karanlıkta cep telefonu ekranı gibi cam yüzeylerde ve kağıt para üzerinde 28 güne kadar hayatta kalabiliyor. Diğer yandan grip virüsü ise aynı koşullar altında 17 gün hayatta kalabiliyor.

Araştırma kapsamında Covid-19 virüsünün gözeneksiz maddelerin üstünde daha uzun süre hayatta kalabildiği, kumaş gibi gözenekli maddelerin üzerinde ise 14 gün kadar hayatta kalabildiği ifade edildi. Daha önce yapılan testlerde ise Covid-19’un para ve cam gibi yüzeylerde 2-3 gün hayatta kalabildiği sonucuna varılmıştı.