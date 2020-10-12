Koronavirüs 28 gün boyunca bulaştırıcılığını koruyor!

Avustralya Ulusal Bilim Kurumu tarafından laboratuvar ortamında gerçekleştirilen deneylerde Covid-19 virüsünün paslanmaz çelik, kağıt para, cam, plastik, telefon ekranı, pamuklu yüzey ve naylon yüzey üzerinde ne kadar süre kalmaya devam ettiği ile ilgili yeni verilere ulaşıldı.
Araştırma kapsamında Covid-19 virüsünün gözeneksiz maddelerin üstünde daha uzun süre hayatta kalabildiği, kumaş gibi gözenekli maddelerin üzerinde ise 14 gün kadar hayatta kalabildiği ifade edildi. Daha önce yapılan testlerde ise Covid-19’un para ve cam gibi yüzeylerde 2-3 gün hayatta kalabildiği sonucuna varılmıştı.
Son Güncelleme: 12.10.2020 23:04