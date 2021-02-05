Koronavirüs 2. doz aşı gecikirse ne olur? Covid19 ikinci dozu geç yapılırsa etkisini kaybeder mi?

Geçtiğimiz yıl Çin’in Wuhan eyaletinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile ilgili aşılama çalışmaları devam ediyor. İlk doz aşıların yapılmaya devam ettiği bugünlerde aşı ile ilgili merak edileneler intenet üzerinden araştırılıyor. Aşı ile ilgili en merak edilen konu ilk doz aşı yapıldıktan sonra ikinci dozun yapılması için verilen sürenin geçirilmesi durumunda ne gibi sorunların olacağı oldu.

Bilim dünyasından aşı kararı

Aşılamanın 21 gün ara ile iki doz halinde yapılacak olması açıklamaları Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılırken bazı bilim insanları aşı konusunda temkinli olunması gerektiği açıklamaya devam ediyor.

Avrupa İlaç Dairesi(EMA) ilk doz sonrasında ikinci dozun 21 gün sonra yapılması gerektiğini aktardı. Belirlenen 21 günlük süre Dünya Sağlık Örgütü tarafından 28 olarak belirlenirken daha sonrasında aşı ile ilgili 21 – 28 gün ara ile ikinci dozun alınmasına karar verildi.

Açıklamalar sonrasında pek çok kişi aşının ikinci dozu için belirlenen 28 günlük sürenin aşılmasında herhangi bir sorun olup olmayacağını araştırmaya başladı. Meraklar dünya genelinde devam ederken DSÖ ikinci doz aşının uygulanmasının 60 gün süre ile yapılabileceğini, gecikme durumlarında herhangi bir sorun olmadığının altını çizdi.

Tek doz korumuyor

Almanya’da bulunan Fraunhofer Enstitüsü bilim insanları aşı ile ilgili incelemelerine devam ederken aşının ilk dozunun herhangi bir koruyuculuğunun olmadığı, ilk dozun sadece hücreleri uyarmak için uygulandığını açıkladı.

Özellikle BioNTech ve Pfizer aşısının iki doz halinde uygulandığında tam koruma sağlayacağı belirtilirken diğer aşıların da aynı şekilde iki doz halinde uygulanmadan koruyuculuk sağlamayacağı açıklandı.