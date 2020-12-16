Koronanın ilacı bulundu mu? Türk bilim insan Prof. Dr. İbrahim Benter'den Covid-19 için müjde!

Koronavirüs aşısı ile yeni gelişmeler ortaya çıkaran Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci, dünya çapında gündem olmuşlardı. Aşının ardından ise virüsün ilacını bulan Prof. Dr. İbrahim Benter, Koranavirüsünün tedavisinin bulunduğunu ve pandeminin sonunu getireceğini söyledi.

Sağlık sektörü son hızla aşı çalışmaları yaparken, virüsün ilacı için de çalışmalar sürüyor. İbrahim Benter’in aşı üzerindeki çalışmalarıyla birlikte Formycon şirketi, virüsün ilacını ürettiğini belirtti.

Covid-19 virüsünün tedavisinin bulunduğunu açıklayan Benter, ilacın, tedavileri iyi yönde etkileyeceğini ve aşıyı kullanan ya da kullanmayan kişilerin de ilacı kullanarak vücuttaki zararları azaltabileceğini açıkladı.

Sosyal medya da sürekli virüsün mutasyon geçirdiğini ve üretilen aşıların etkisinin olmayacağına dair bilgiler yayılsa da Benter, bu durumu şu şekilde açıkladı:

“Virüs mutasyona uğrayıp aşılara karşı bir direnç gösterse de ilaçla birlikte virüse sahip olan kişileri tedavi edeceğiz. Doz ve yan etkileri hakkında konuşmak şu an için erken. Ancak bu konuda ümitliyiz. Yan etkileri olmadan yararlı bir ilaç. Covid-19 virüsünün tedavisi bulunmuştur.”

Yapılan açıklamalara göre yeni bulanan ilaç tedavisi, virüsün vücuda ulaşmasını engelliyor. Hücrelerin virüsle enfekte olmasını engelliyor. İlaç, ACE2 antikor füzyon proteininin geldi yerde etkili bir hal alıyor. İlaç aynı zamanda mutasyona uğramış virüslere karşı da etkili.

İlacın bir çözüm unsuru olduğunu dile getiren Brockmeyer, Antikorlar, Sars coV-2 virüsünün özel bölgelerine yöneldiğini söyledi. İlaç, virüsün vücuda ulaşmasını engelliyor. Bu durum, mutasyonlara karşı yüksek oranda bir koruma sağlıyor.

İlacın hemen insanlara ulaşması için çalışmalar yapan şirket, ABD ilaç onay merkezi ve Avrupa Birliği onay merkezi ile görüşme halinde olduğunu açıkladı. Ancak en hızlı çalışma bile ilacın 2022 tarihinde çıkacağını ortaya seriyor.