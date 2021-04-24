Korona virüsünü atlatanlara Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan uyarı geldi

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan virüsü atlatanlara uyarıda bulundu

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan korona virüsünü atlatanlar için açıklamalarda bulundu. ‘Ben atlattım bir daha bana gelmez’ düşüncesine sakın kapılmayın. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın açıklamaları şu şekildedir:

‘Bir kere şu algıdan kurtulmamız gerekiyor. ‘Ben hastalık geçirdim bir daha virüse yakalanmam’ düşüncesinde olanlar sakın buna aldanmasın. Bizim hastalarımızın içinde birçok kişide 3.cü enfeksiyonu geçirenler var. Virüs bazı şeylere şüphe duymamıza neden oldu. Bunlardan birisi geçirilen hastalığın 6 ay korunması gibi. Bu mümkün olmayabilir. Hastanemizde bulunan hastalardan biri geçirdiği hastalıktan 2 ay sonra tekrar hastalandı. ‘Şu kadarı bağışıklık kazanır, şu kadar aşılarım’ gibi düşüncesi yanlış olur. Görüldüğü gibi Hindistan bunu denedi ve büyük bir patlama yaşadı hastalıklarda.

Tedbirlerimizi ve aşıyı beraber yürütmez isek vaka sayılarında azalış göremeyiz maalesef. Bizler 6 ay bir süre bekleyin diyorduk. Fakat mutant virüs ile ortaya çıkan artış gösteren vakalarda erken hastalanmalara şahit olmaktayız. Aşıları 6 ay sonra değil belki erken sürede yapılması gerekebilir.’

Açıklamalarına şu şekilde devam etti:

‘Halkımızın kurallara uyması çok önemli. Ben şahsen iyiye gittiğini düşünmüyorum. Aşılama hızımız ilk başlarda çok hızlı gerçekleşiyordu. Şimdi günde 30.000 kadar düştü. Bu düzeyde giderse Türkiye’nin aşılama uzun zaman alacaktır. Aşı kararsızlığını olmasını biz öncelerden tahmin edebiliyorduk. Çok önceden tedbir alınması gerekirdi.’

Halkın kurallara uyması, vakalarla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

‘Bu önlemler ile vakalar azalıyor diye gevşetilmeye gidilirse bir süre içerisinde büyük bir patlama yaşayacağımızın endişesi içerisindeyim. Bunlar ilk başlarda olmasa bile daha sonra riski arttıran adımlardır. Günde 30 bin aşılama ile aşının etkisini üzgünüz ki göremeyiz. Bu konuda önlemlerin daha sıkı ve halkında önlemlere uyması lazım. Toplumun %70-75’ini ne kadar erken aşılar isek salgını daha çabuk atlatırız.’

