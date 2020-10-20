Korona virüsün hayvanlar üzerindeki etkileri

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs 200’den fazla ülkede görüldü. Çin’in Wuhan kentinde başlayan virüs milyonlarca insana bulaştı. Aylardır süren süreç içerisinde birçok teori ortaya atıldı. Bu teorilerden biri de virüsün hayvanlar üzerindeki etkileri üzerinde oldu.

Korona virüsün hayvanlar üzerindeki etkisi nedir?

Virüsün ortaya çıkışı yarasalarda bulunan ve evrimleşerek insana bulaşan virüs olduğu yönünde oldu. Ancak evrimleşen bu virüs insandan insana bulaşmaktadır. Öte yandan virüsün hayvanlar üzerinde de etkilerinin olabileceği konuşuluyor. Araştırmalara göre virüsün hayvanlar üzerinde net bir etkisi olmadığı görüldü.

Ülkemizde ve dünyada virüsün herhangi bir hayvana bulaştığı yönünde bir bulguya rastlanmadı. Öte yandan ilerleyen süreçte neler olacağı hakkında net bir şey söylemek mümkün değil.

Evcil hayvanlara korona virüs testi yaptırılmalı mı?

Evcil hayvan sahiplerinin en merak konulardan biri de hayvanlarına virüsün bulaşıp bulaşamadığı yönünde oldu. Bu ihtimal kesin olarak yok sayılamıyor ancak henüz bir hayvanda korona bulgusuna rastlanılmadı.

Evcil hayvanlar korona virüsü tüylerinde taşıyabilir mi?

Dünyada şuana kadar hiçbir hayvana korona virüs testi yapılmadı. Daha önce SARS ve MERS gibi virüslerin hayvanlara da bulaştığı görüldü. Bu nedenle korona virüsün hayvanlara bulaşma konusu merak ediliyor. Ancak şimdiye kadar hiçbir hayvanda korona virüs görülmezken, aynı zamanda testte yapılmadı.

Korona virüs hava yoluyla bulaşan bir virüstür. Bu nedenle hayvanların veya herhangi bir insanın cildinde bu virüsü taşıma söz konusu değildir. Evcil hayvanların tüylerinde de korona virüsün taşınması mümkün değildir. Dünyada da bu konuyla ilgili de bir bilgiye rastlanılmadı.

Korona virüslü hastaların evcil hayvanlardan uzak durması gerekir mi?

Korona virüs insandan insana bulaşmaktadır. Öte yandan şuanda herhangi bir hayvanda virüs tespit edilmedi. Ancak unutulmamalıdır ki, virüs evrim geçirebiliyor. Bu nedenle korona virüs hastalarının hayvanlara da yakınlaşmaması önemlidir.

Korona virüs hakkında bilgiler hala değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle virüsün içeriği de değişebileceği için hastaların insanlardan olduğu gibi hayvanlardan da uzak durması daha sağlıklı olacaktır.

Korona virüs sürecinde hayvan sahiplenmek doğru mu?

Korona virüs salgını sürecinde uygulanan yasaklar insanları hayvan sahiplenmeye itti. Hayvan severler bu süreçte evlerinde kendilerine eşlik edecek dostlar arıyor. Ancak bazı vatandaşlar virüs sürecin hayvan sahiplenmek ne kadar doğru merak ediyor.

Korona virüs sürecinde hayvan sahiplenmenin herhangi bir riski yoktur. Korona virüse yakalanmış bir kişi hayvanlardan uzak durması gerekse de, evcil hayvanların kontrollerinin yapıldıktan sonra sahiplenilmesine bir sorun yoktur.