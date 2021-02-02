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Korona virüsü kolesterolü vücudumuzu istila etmek için bir araç olarak mı kullanıyor?

Yapılan araştırmalar sonucu kolesterol ve korona virüsü bileşeni, hastalığın seyrini kötü etkiliyor. Ancak bu durum, kolesterol ilaçları göz önünde bulundurulduğunda tedavi işlemi sırasında bizlere yardımcı olabileceğinin de kanıtıdır.

02 Şubat 2021 Salı 02:15
Korona virüsü kolesterolü vücudumuzu istila etmek için bir araç olarak mı kullanıyor?
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Princeton Üniversitesi’nin yaptığı deneyler sonucunda mutasyona uğramış olan korona virüsünün kolesterole sahip vücutlarda, hücre duvarlarının çok daha hızlı bir şekilde parçalandığını gözlemledi. Hücre duvarlarının parçalanması sonucu vücudumuzu virüs işgalinden korumak istiyorsak kolesterol oranını azaltan ilaçlar kullanmanın faydalı olduğu da çalışmalar sonucu ortaya konmuştur. Kolesterolün vücuttaki varlığı korona virüs ile olan savaşı bizler adına kötü etkilemektedir.

 

Vücudumuzun iyi durumda hücreler oluşturabilmesinde kolesterolün etkisi büyüktür. Karaciğerin yardımıyla suda küçülemeyen kolestreol, damarlara taşınabiliyor. Damardaki kolesterol sayısının fazlalaşması tıkanıklığa sebebiyet verebiliyor. Böylelikle virüs içeri girmek için bu durumu kullanabiliyor.

 

Kolesterolü vücudumuza girmek için bir araç olarak kullanan korona virüsü için çarenin kolesterol seviyesini azaltan ilaçların olabileceği bilim adamları tarafından savunuluyor. Bunun için en büyük kanıtları da şimdiye kadar covid hastaları üzerinde bu ilaçlar kullanıldığında hastaların iyileşme sürecinin hızlandığının görülmesidir.

 

Bu bilgiler ışığında, uzun süren aşılanma işlemi tüm dünyada etkisini gösterene kadar hastalığın tedavisi kolesterol ilaçları tarafından takviye görebilir.



Son Güncelleme: 02.02.2021 02:15
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Anahtar Kelimeler:
Korona VirüsüKolestrolKolestrol Ilacı
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