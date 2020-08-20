İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Kamu ve özel bankalarda konut kredisi faiz oranları yükseldi!
Son Dakika
Kamu ve özel bankalarda konut...
Yüksek mahkemeden emsal niteliğinde karar çıktı! 10 yılı aşan nafakalar silinecek
Son Dakika
Yüksek mahkemeden emsal niteliğinde karar...
Gelecek Partisi'nde yaprak dökümü! Ankara il başkanı ve 7 ilçe başkanı istifa etti
Son Dakika
Gelecek Partisi'nde yaprak dökümü! Ankara...
Son dakika... İran, BAE'ye ait bir gemiye el koydu ve mürettebatı gözaltına aldı!
Son Dakika
Son dakika... İran, BAE'ye ait...

Korona virüs sinekler yoluyla bulaşma ihtimali var mı? Sinekler virüsü taşıyor mu?

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsün sinekler yoluyla insanlara bulaşma konusu tüm kişileri endişelendirdi. Yaz günlerinde artan sineklerin hastalığı taşıdığı konusunda açıklamalar uzman doktorlar tarafından yapıldı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 18:58
Korona virüs sinekler yoluyla bulaşma ihtimali var mı? Sinekler virüsü taşıyor mu?
Takip Et:

Sineklerin çok fazla olması ve insanlar arasında kolayca dolaşması birçok hastalığı da beraberinde getirmektedir. Mikrop taşıyan sinekler insanlar arasında yaz aylarında çok fazla gezmektedir. Pandemi süreci göz önünde bulundurulduğunda sineklerin korona virüsü taşıma riski de insanlar tarafından merak konusu oldu.

Korona virüs sinekler yoluyla bulaşma ihtimali korkuttu

Sinekler sıtma, sarıhumma ve bu virüs temelli hastalıklar gibi birçok hastalığı dolaşımları halinde insanlara dağıtmaktadır. Bu yönden insanları hastalık taşıyıcısı olarak risk altına sokan sineklerin dünyayı etkisi altına alan korona virüsü taşıyıp taşımadığı araştırılıyor.

Yazın gelmesiyle birlikte daha da sık görülen sinekler, korona virüsün etkili olduğu ülkemizde virüsü insanlar arasında taşır mı sorusu çoğu kişi tarafından merak ediliyor. İnsanlar arasında endişe yaratan bu durum hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Korona virüs sinekler yoluyla bulaşır mı?


Yaz aylarında sineklerin artmasının ardından en çok merak edilen konulardan birisi olan sineklerden korona virüs bulaşır mı sorusuna cevap uzmanlardan geldi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Doç Dr. Gülbüz Sezgin, virüsün temas olması halinde bulaştığını söyledi.

Sineklerden virüsün insanlara geçmesi için sineğin virüsü salyasında ya da bağırsağında taşıması gerektiğini aktaran Sezgin, sinek virüse enfekte olması halinde insanlara bulaştırabileceğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü’nün sinekleri vektör olarak kabul etmediğini söyleyen Sezgin, DSÖ’nün sineklerin bu hastalığa yakalanmadığından dolayı bulaştıramadığını açıkladığını dile getirdi.

Sivrisinekler korona virüsü bulaştırabilir mi?

Sivrisinekler çok fazla mikrop barındıran hayvanlardır. Çoğu virüs ve mikrobu üzerinde barındıran sineklerin bu nedenle korona virüsü de insandan insana taşıyabileceği insanları endişelendirmiştir. Ancak yapılan araştırmalar doğrultusunda sinekler insanlara virüs

bulaştıramamaktadır.

Korona virüs insana yalnızca insandan bulaşan bir hastalık olarak ortaya çıkmıştır. Sineklerin virüs bulaştırması hakkında bir diğer açıklama da Doç. Dr. Fatih Şahiner tarafından yapıldı. Sivrisineklerin korona virüsün vektörü olmadığını dile getiren Şahiner, sineklerin vektör olması halinde bile bu virüsü bulaştırma risklerinin çok az olacağını söyledi. Sinek ısırığının virüsü insana bulaştırması için yeterli olmadığını açıklayan Şahiner, bir kişinin kan bağışı ile bile çok zor virüsü vücuduna alabileceğini aktardı.



Son Güncelleme: 20.08.2020 18:58
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilecik'te karantina uygulaması!
Bilecik'te karantina uygulaması!
Yurt dışı çıkışlarında istenilen PCR testi ücretinde artış yapıldı! İşte yeni ücret
Yurt dışı çıkışlarında istenilen PCR testi ücretinde artış yapıldı! İşte yeni ücret
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
Portekiz’de üretilen maske 1 saat sonra virüsün etkisini yüzde 99 azaltıyor
Portekiz’de üretilen maske 1 saat sonra virüsün etkisini yüzde 99 azaltıyor
Bakan Koca 4 il valisi ile toplantı yaptı
Bakan Koca 4 il valisi ile toplantı yaptı
Günde bir fincan kahveyle vücuttaki şekeri atın
Günde bir fincan kahveyle vücuttaki şekeri atın

Popüler Haberler

Korona virüs sinekler yoluyla bulaşma ihtimali var mı? Sinekler virüsü taşıyor mu?
SGK, Bağ-Kur emeklilerine PTTBank’tan SMS İle 80.000 TL kredi
Beyaz Show yeni bölümleri yayınlanacak mı? Beyazıt Öztürk açıkladı
Fenerbahçe Beko oyuncusu Johnathan Hamilton kimdir? Kariyeri ve istatistikleri
Kredi notu düşük olan kişilere internetten başvuru ile kredi veren bankalar 20 Ağustos 2020 Perşembe
1999 Yılı öncesi sigortalılarda erken emeklilik için aranılan şartlar nelerdir? 2020
Albaraka, Kuveytürk, Türkiye Finans Bankası 100 Bin TL faizsiz, şartsız kredi! Kimler alabilir, nasıl başvuru yapılır?
Kredi kartı, taşıt, konut kredi borçları 2020 yılının sonuna kadar ertelenebilecek!
Halkbank kolay ödemeli memur, işçi ve emeklilere özel 3’lü kredi paketleri
Ziraat bankası, Halkbank ve Vakıfbank Temel ihtiyaç kredisi 2. faz ödemeleri yapılacak mı?
Ejder Göz filminin konusu ve Ejder Göz oyuncuları
Belediyelere verilen zekat ve fitre kabul olur mu? Belediyelere zekat ve fitre yardımı yapılır mı?
Bim market bayilik veriyor mu? Bim market şubesi nasıl açılır? Bim bayilik şartları
Eba canlı ders katılımı zorunlu mu? EBA TV canlı derslerde yoklama alınıyor mu?
Okullarda telafi eğitimi ne zaman başlayacak? 2020 MEB'in telafi eğitimi takvimi belli oldu
Galatasaray'a transfer olan Brock Motum kimdir?
Atasun Optik’ten Büyük Kampanya!
Kredi notu düşük ve sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi!
MasterChef Yarışmacısı Ayyüce Kamit Kim? Ayyüce Kamit Hakkında Detaylı Bilgiler
Tom Cruise kimdir? Tom Cruise hayatı ve rol aldığı yapımlar
13 üniversite KPSS şartsız personel alacak! Hangi kadrolarda alım yapılacak?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.