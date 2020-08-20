Korona virüs sinekler yoluyla bulaşma ihtimali var mı? Sinekler virüsü taşıyor mu?

Sineklerin çok fazla olması ve insanlar arasında kolayca dolaşması birçok hastalığı da beraberinde getirmektedir. Mikrop taşıyan sinekler insanlar arasında yaz aylarında çok fazla gezmektedir. Pandemi süreci göz önünde bulundurulduğunda sineklerin korona virüsü taşıma riski de insanlar tarafından merak konusu oldu.

Korona virüs sinekler yoluyla bulaşma ihtimali korkuttu

Sinekler sıtma, sarıhumma ve bu virüs temelli hastalıklar gibi birçok hastalığı dolaşımları halinde insanlara dağıtmaktadır. Bu yönden insanları hastalık taşıyıcısı olarak risk altına sokan sineklerin dünyayı etkisi altına alan korona virüsü taşıyıp taşımadığı araştırılıyor.

Yazın gelmesiyle birlikte daha da sık görülen sinekler, korona virüsün etkili olduğu ülkemizde virüsü insanlar arasında taşır mı sorusu çoğu kişi tarafından merak ediliyor. İnsanlar arasında endişe yaratan bu durum hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Korona virüs sinekler yoluyla bulaşır mı?

Yaz aylarında sineklerin artmasının ardından en çok merak edilen konulardan birisi olan sineklerden korona virüs bulaşır mı sorusuna cevap uzmanlardan geldi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Doç Dr. Gülbüz Sezgin, virüsün temas olması halinde bulaştığını söyledi.

Sineklerden virüsün insanlara geçmesi için sineğin virüsü salyasında ya da bağırsağında taşıması gerektiğini aktaran Sezgin, sinek virüse enfekte olması halinde insanlara bulaştırabileceğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü’nün sinekleri vektör olarak kabul etmediğini söyleyen Sezgin, DSÖ’nün sineklerin bu hastalığa yakalanmadığından dolayı bulaştıramadığını açıkladığını dile getirdi.

Sivrisinekler korona virüsü bulaştırabilir mi?

Sivrisinekler çok fazla mikrop barındıran hayvanlardır. Çoğu virüs ve mikrobu üzerinde barındıran sineklerin bu nedenle korona virüsü de insandan insana taşıyabileceği insanları endişelendirmiştir. Ancak yapılan araştırmalar doğrultusunda sinekler insanlara virüs

bulaştıramamaktadır.

Korona virüs insana yalnızca insandan bulaşan bir hastalık olarak ortaya çıkmıştır. Sineklerin virüs bulaştırması hakkında bir diğer açıklama da Doç. Dr. Fatih Şahiner tarafından yapıldı. Sivrisineklerin korona virüsün vektörü olmadığını dile getiren Şahiner, sineklerin vektör olması halinde bile bu virüsü bulaştırma risklerinin çok az olacağını söyledi. Sinek ısırığının virüsü insana bulaştırması için yeterli olmadığını açıklayan Şahiner, bir kişinin kan bağışı ile bile çok zor virüsü vücuduna alabileceğini aktardı.