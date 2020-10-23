Korona virüs ile grip arasındaki farklar nelerdir?

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte grip salgını da yüzünü göstermeye başladı. Gribin koronavirüs ile benzer semptomlar göstermesi nedeniyle birçok kişi rehavete kapılıyor. Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs ile mevsimsel gribin belirtileri birbirine benzese de ayırıcı birçok unsur bulunmaktadır.

Korona virüs ile grip arasındaki fark nedir?

Mevsimsel grip ile korona virüs genel olarak aynı belirtileri göstermektedir. Bu nedenle grip olan birçok kişi korona virüse yakalandığını düşünerek endişeye kapılıyor. Ancak korona virüs ile grip arasında ayırt edici birçok fark bulunmaktadır.

Korona virüs ve grip arasındaki başlıca farklar şunlardır:

Korona virüsün kuluçka süresi 1-14 gün arasındayken gripte 1-4 gün arasındadır. Virüsün belirtileri kademeli olarak gelişmekte, gribin ise aniden gelişmektedir. Ateş ve öksürük her ikisinde de yaygınken burun akıntısı ara sıra gözlemlenmektedir. Virüsün en büyük ayırt edici özelliği nefes darlığı ve solunum sıkıntısıdır. Bunların dışında burun tıkanıklığı, ishal, boğaz ağrısı, iştah kaybı gibi belirtiler her ikisinde de görülmektedir.

Korona virüs nedir?

Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs, ölümcül etkileri olan bir virüs hastalığıdır. İnsandan insana damlacıklar yoluyla bulaşmaktadır. Virüsün ciğerlere inmesi ve yerleşmesi durumunda ölüm riski artmaktadır.

Korona virüs belirtileri nelerdir?

Korona virüsün başlıca belirtileri şunlardır:

-Yüksek ateş

-Öksürük

-Nefes Darlığı

-İshal

-Baş ağrısı

-Vücutta ağrı

-Kusma

-Yorgunluk

-Boğaz ağrısı

Korona virüs, solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bir virüstür. Korona, 2019 yılının son aylarında Çin’de etkisini göstererek kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılmıştır.