Korona virüs bilekliği pilot uygulamaları başladı

Korona virüsün dünya genelindeki etkileri devam ederken, virüsün yayılmasının önlenebilmesi için yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Korona virüs testi pozitif çıkan kişilerin karantinada olup olmadığının kontrol edilebilmesi için akıllı telefonlara ‘’Hayat Eve Sığar’’ uygulaması yüklenmesi gerekiyordu.

Bilekliği çıkaranlara para cezası

Bu durumun suiistimal edilmesiylekullanılması başlanacak. Böylelikle hastalar bileklik takacak ve karantinada olup olmadığı belirlenecek.

Kırıkkale’de başlatılan uygulamada bilekliğin kopması veya bozulması halinde yetkililere bilgi verilmesi gerekiyor. Bilekliğini çıkaran vatandaşlara ise 3150 TL para cezası kesilecek.