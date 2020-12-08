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Korona virüs bilekliği pilot uygulamaları başladı

Korona virüse yakalanan hastaların takip edilebilmesi için geliştirilen elektronik virüs bilekliği pilot uygulamaları Kırıkkale'de başladı.

08 Aralık 2020 Salı 19:06
Korona virüs bilekliği pilot uygulamaları başladı
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Korona virüsün dünya genelindeki etkileri devam ederken, virüsün yayılmasının önlenebilmesi için yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Korona virüs testi pozitif çıkan kişilerin karantinada olup olmadığının kontrol edilebilmesi için akıllı telefonlara ‘’Hayat Eve Sığar’’ uygulaması yüklenmesi gerekiyordu.

Bu durumun suiistimal edilmesiyle korona virüs bilekliği kullanılması başlanacak. Böylelikle hastalar bileklik takacak ve karantinada olup olmadığı belirlenecek.

Bilekliği çıkaranlara para cezası

 Kırıkkale’de başlatılan uygulamada bilekliğin kopması veya bozulması halinde yetkililere bilgi verilmesi gerekiyor. Bilekliğini çıkaran vatandaşlara ise 3150 TL para cezası kesilecek.



Son Güncelleme: 08.12.2020 19:06
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Anahtar Kelimeler:
Korona Virüs BilekliğiVirüs Bilekliği
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