Korona Takip Merkezi ne için kuruluyor? Korona Takip Merkezi hangi şehirlere, ne zaman kurulacak?

Kurulacak olan Covid-19 Takip Merkeziyle beraber, hastalığa yakalanan kişilerin takibi daha hızlı gerçekleştirilecek. Hastaların durumunu kontrollü ve daha hızlı yapmak için açılması planlanan Covid-19 Takip merkezi, ilk önce 30 bölgeye ardından tüm şehirlerde açılacak.

İlk olarak Ankara ve Eskişehir’de kurulan Covid-19 Takip merkezi, uygulanmaya da başlandı. İlk olan 24 şehire kurulan merkez, yakın zamanda tüm şehirlerde uygulanmaya başlanacak. Merkez, korona virüsüne yakalan kişilere iki yıl boyunca takip edecek. Merkez, tamamen ücretsiz olacak.