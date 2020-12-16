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Korona Takip Merkezi ne için kuruluyor? Korona Takip Merkezi hangi şehirlere, ne zaman kurulacak?

Covid-19 virüsünün takibini daha hızlı, doğru ve verimli bir şekilde iletebilmek için Covid-19 Takip Merkezinin açılacağını Sağlık Bakanlığı açıkladı. Takip Merkezi, 24 şehirde bulunan 30 sağlık bölgesinde kurulacak.

16 Aralık 2020 Çarşamba 20:55
Korona Takip Merkezi ne için kuruluyor? Korona Takip Merkezi hangi şehirlere, ne zaman kurulacak?
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Kurulacak olan Covid-19 Takip Merkeziyle beraber, hastalığa yakalanan kişilerin takibi daha hızlı gerçekleştirilecek. Hastaların durumunu kontrollü ve daha hızlı yapmak için açılması planlanan Covid-19 Takip merkezi, ilk önce 30 bölgeye ardından tüm şehirlerde açılacak.

 

İlk olarak Ankara ve Eskişehir’de kurulan Covid-19 Takip merkezi, uygulanmaya da başlandı. İlk olan 24 şehire kurulan merkez, yakın zamanda tüm şehirlerde uygulanmaya başlanacak. Merkez, korona virüsüne yakalan kişilere iki yıl boyunca takip edecek. Merkez, tamamen ücretsiz olacak.

 



Son Güncelleme: 16.12.2020 20:55
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Anahtar Kelimeler:
KORONACovid-19 Takip MerkeziSağlık Bakanlığı
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